«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

фото из архива Сиб.фм, пресс-службы церкви Святого Николая Чудотворца и Pixabay

После убийства девятилетней школьницы в Саратове на странице Госдумы в социальной сети появился опрос, в котором жителям России предложено выбрать: они «за» введение смертной казни в качестве высшей меры наказания или «против»; свой голос уже отдали 140 тысяч человек.

Недавно всю страну потрясло известие о жестоком убийстве маленькой девочки в Саратове. Через день после трагедии на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» появился опрос об отношении россиян к смертной казни для детоубийц и педофилов. На данный момент более 140 тысяч человек отдали свой голос: из них почти 80 % считают, что смертную казнь необходимо вернуть.

Мнения же самих депутатов Госдумы разделились:

«Произошла страшная трагедия, убит ребёнок! Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!» – написала на своей странице в Facebook депутат Ольга Алимова.

В той же социальной сети высказалась депутат Ольга Баталина:

«Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают – требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьёзные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке».

Коллегу поддержал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что смертная казнь – «неэффективна».

Корреспонденты Сиб.фм решили опросить заметных общественных деятелей Новосибирска, задав им тот же самый вопрос: как они относятся к вопросу о возвращении смертной казни.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска:

«Я считаю, что нет. Отмена смертной казни – это достижение цивилизованного государства. Не вы давали жизнь, не вам её и забирать. Для обеспечения справедливого наказания существуют специальные тюрьмы. Нельзя сравнивать себя с Богом, тогда многое окажется вне закона. Если вернут смертную казнь, следующий шаг – расстрел. Поэтому я против».

Ростислав Антонов, руководитель организации «Гражданский патруль»:

«По моему мнению, вводить смертную казнь не нужно. Поскольку судебная система далека от совершенства и есть значительная вероятность совершить ошибку и наказать невиновного. Тем более, для таких «существ», как саратовский убийца, это слишком мягкое наказание».

Отец Владимир, служитель церкви Николая Чудотворца:

«Я думаю, жизнь – это дар Божий. Если Богу угодно, то человек погибает. Людям не стоит вмешиваться в такие процессы. А если судья ошибётся? Кто будет в ответе за погубленную жизнь?»

Напомним, 12 октября появление опроса объяснили в Госдуме самостоятельностью SMM-отдела.