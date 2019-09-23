«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

Лента новостейПредложить новость
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор
Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске
Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны
Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казниРубрика: общество, проиcшествия
14.10.2019 14:46
фото из архива Сиб.фм, пресс-службы церкви Святого Николая Чудотворца и Pixabay
После убийства девятилетней школьницы в Саратове на странице Госдумы в социальной сети появился опрос, в котором жителям России предложено выбрать: они «за» введение смертной казни в качестве высшей меры наказания или «против»; свой голос уже отдали 140 тысяч человек.
Недавно всю страну потрясло известие о жестоком убийстве маленькой девочки в Саратове. Через день после трагедии на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» появился опрос об отношении россиян к смертной казни для детоубийц и педофилов. На данный момент более 140 тысяч человек отдали свой голос: из них почти 80 % считают, что смертную казнь необходимо вернуть.
Мнения же самих депутатов Госдумы разделились:
«Произошла страшная трагедия, убит ребёнок! Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!» – написала на своей странице в Facebook депутат Ольга Алимова.
В той же социальной сети высказалась депутат Ольга Баталина:
«Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают – требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьёзные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке».
Коллегу поддержал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что смертная казнь – «неэффективна».
Корреспонденты Сиб.фм решили опросить заметных общественных деятелей Новосибирска, задав им тот же самый вопрос: как они относятся к вопросу о возвращении смертной казни.
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска:
«Я считаю, что нет. Отмена смертной казни – это достижение цивилизованного государства. Не вы давали жизнь, не вам её и забирать. Для обеспечения справедливого наказания существуют специальные тюрьмы. Нельзя сравнивать себя с Богом, тогда многое окажется вне закона. Если вернут смертную казнь, следующий шаг – расстрел. Поэтому я против».
Ростислав Антонов, руководитель организации «Гражданский патруль»:
«По моему мнению, вводить смертную казнь не нужно. Поскольку судебная система далека от совершенства и есть значительная вероятность совершить ошибку и наказать невиновного. Тем более, для таких «существ», как саратовский убийца, это слишком мягкое наказание».
Отец Владимир, служитель церкви Николая Чудотворца:
«Я думаю, жизнь – это дар Божий. Если Богу угодно, то человек погибает. Людям не стоит вмешиваться в такие процессы. А если судья ошибётся? Кто будет в ответе за погубленную жизнь?»
Напомним, 12 октября появление опроса объяснили в Госдуме самостоятельностью SMM-отдела.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор
Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске
Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны
Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное