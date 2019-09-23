Глава сибирского города погиб в ДТП

Фото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии; об этом сообщили на официальном сайте администрации города Абакана.

Глава столицы Хакасии, Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе города Абакана.

По предварительным данным он ехал из Абакана на своём личном автомобиле Ford Explorer. На 433 километре автодороги «Енисей» недалеко от Минусинска не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в дерево. О полученных Травм Николай Булакин скончался на месте ДТП.

Николай Булакин возглавлял Абакан с мая 1995 года. Население выбирало его своим мэром пять раз.