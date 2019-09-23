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Глава сибирского города погиб в ДТП

Рубрика: проиcшествия

14.10.2019 18:02

Фото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии; об этом сообщили на официальном сайте администрации города Абакана.

Глава столицы Хакасии, Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе города Абакана. 

По предварительным данным он ехал из Абакана на своём личном автомобиле Ford Explorer. На 433 километре автодороги «Енисей» недалеко от Минусинска не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в дерево. О полученных Травм Николай Булакин скончался на месте ДТП.

Николай Булакин возглавлял Абакан с мая 1995 года. Население выбирало его своим мэром пять раз. 

 

Анатолий Якимов

Теги: мэр ДТП Хакасия

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Предложить новость

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сегодня 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

сегодня 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские дольщики хотят повторить голодовку в Москве

сегодня 16:28 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец расстрелял обидчика из ружья

сегодня 15:56 Хроника 0 Коммент.

Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле»

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Псевдожелезнодорожника сняли с поезда в Новосибирске

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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