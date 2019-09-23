Глава сибирского города погиб в ДТП

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Глава сибирского города погиб в ДТПРубрика: проиcшествия
14.10.2019 18:02
Фото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии; об этом сообщили на официальном сайте администрации города Абакана.
Глава столицы Хакасии, Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе города Абакана.
По предварительным данным он ехал из Абакана на своём личном автомобиле Ford Explorer. На 433 километре автодороги «Енисей» недалеко от Минусинска не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в дерево. О полученных Травм Николай Булакин скончался на месте ДТП.
Николай Булакин возглавлял Абакан с мая 1995 года. Население выбирало его своим мэром пять раз.
Анатолий Якимов
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