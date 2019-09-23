«Гнойное отделение в ужасном состоянии!»: новосибирский минздрав прокомментировал фото разбитых больничных душевых

4 балла
+17
64.22 70.73
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Офис микрозаймов в Новосибирске грабят второй раз подряд

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

«Возможны раковые заболевания»: врач предупредил новосибирцев об опасности грязного воздуха

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в Бердске

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Сибирячка украла духи за 7 тысяч рублей

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашине

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Эксперты оценили воздух в Новосибирске как «очень вредный»

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 14 октября: бабье лето продолжается

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 14 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых богатых мэров сибирских городов

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Гнойное отделение в ужасном состоянии!»: новосибирский минздрав прокомментировал фото разбитых больничных душевых

Рубрика: общество

14.10.2019 13:25

фото со страницы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Ужасающие снимки санитарных помещений в ГБУЗ НСО № 4 опубликовали возмущенные пациенты в сети в минувшие выходные; сотрудники лечебного учреждения развели руками – идёт ремонт.

О «полнейшей антисанитарии» в гнойном отделении городской больницы № 4 сообщили очевидцы. В комментариях к фото, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск», жители Пашина писали, что в больнице немало проблем. Например – нет отопления в гинекологическом отделении.

«Чему удивляться, если в больнице еще не везде есть отопление, в гинекологическом отделение даже батарей нету. Просто не успели за лето установить» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм);

«Там вся Больница такая! Запах затхлости по всей больнице, и разруха полная!».

На просьбу Сиб.фм прокомментировать ситуацию в лечебном учреждении сказали: «Идёт ремонт».

Выяснилось, что на устранение «разрушений» есть и предписание Росздравнадзора. Единственная загвоздка – недостаточное финансирование. Средства поступают, но объём их ограничен и не покрывает потребностей.

Подтвердилась и проблема с отоплением гинекологического отделения. Батареи не установлены по вине поставщика, который в данный момент работает в ускоренном режиме – отопительные элементы уже монтируют, и в ближайшее время состоится подача тепла. А до запуска системы отделение закрыто и больных не принимает.

В министерстве здравоохранения отметили, что о проблемах ГБЗУ НСО № 4 известно. Плановый и капитальный ремонт запланирован на этот год. Уже составляется смета и готовится документация. В первую очередь в порядок приведут душевые и туалетные комнаты.

Напомним, 14 октября Сиб.фм писал о возмущённых сибиряках, обсуждающих фото больницы в сети.

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область здравоохранение больницы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Офис микрозаймов в Новосибирске грабят второй раз подряд

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

«Возможны раковые заболевания»: врач предупредил новосибирцев об опасности грязного воздуха

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в Бердске

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Сибирячка украла духи за 7 тысяч рублей

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашине

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Эксперты оценили воздух в Новосибирске как «очень вредный»

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 14 октября: бабье лето продолжается

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 14 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых богатых мэров сибирских городов

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске сегодня 13:44 Офис микрозаймов в Новосибирске грабят второй раз подряд сегодня 13:12 Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной сегодня 11:54

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили ст...

Image

Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей