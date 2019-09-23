«Гнойное отделение в ужасном состоянии!»: новосибирский минздрав прокомментировал фото разбитых больничных душевых

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«Гнойное отделение в ужасном состоянии!»: новосибирский минздрав прокомментировал фото разбитых больничных душевыхРубрика: общество
14.10.2019 13:25
фото со страницы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Ужасающие снимки санитарных помещений в ГБУЗ НСО № 4 опубликовали возмущенные пациенты в сети в минувшие выходные; сотрудники лечебного учреждения развели руками – идёт ремонт.
О «полнейшей антисанитарии» в гнойном отделении городской больницы № 4 сообщили очевидцы. В комментариях к фото, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск», жители Пашина писали, что в больнице немало проблем. Например – нет отопления в гинекологическом отделении.
«Чему удивляться, если в больнице еще не везде есть отопление, в гинекологическом отделение даже батарей нету. Просто не успели за лето установить» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм);
«Там вся Больница такая! Запах затхлости по всей больнице, и разруха полная!».
На просьбу Сиб.фм прокомментировать ситуацию в лечебном учреждении сказали: «Идёт ремонт».
Выяснилось, что на устранение «разрушений» есть и предписание Росздравнадзора. Единственная загвоздка – недостаточное финансирование. Средства поступают, но объём их ограничен и не покрывает потребностей.
Подтвердилась и проблема с отоплением гинекологического отделения. Батареи не установлены по вине поставщика, который в данный момент работает в ускоренном режиме – отопительные элементы уже монтируют, и в ближайшее время состоится подача тепла. А до запуска системы отделение закрыто и больных не принимает.
В министерстве здравоохранения отметили, что о проблемах ГБЗУ НСО № 4 известно. Плановый и капитальный ремонт запланирован на этот год. Уже составляется смета и готовится документация. В первую очередь в порядок приведут душевые и туалетные комнаты.
Напомним, 14 октября Сиб.фм писал о возмущённых сибиряках, обсуждающих фото больницы в сети.
Полина Кузнецова
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