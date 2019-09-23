Лайфхак дня: как сохранить энергию и силу после рабочего дня

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Время от времени каждый работающий встречается с таким явлением как переутомление; как его победить разбирались журналисты Сиб.фм.

Если после рабочего дня вы чувствуете усталость, а утром совершено не хотите идти в офис, нужно что-то менять. Но, как оказалось, не работу, а образ жизни.

Во-первых, во время рабочего дня нужно хотя бы раз в час вставать на 5-7 минут и делать небольшие упражнения: потянитесь, прогнитесь, сделайте наклоны вправо и влево. Будет лучше, если вы уговорите своих коллег заниматься вместе.

Во-вторых, постарайтесь меньше пить кофе. Вначале он, конечно, бодрит, но через некоторое время вызывает привыкание и становится бесполезным. Если вы хотите взбодриться заварите зелёный чай. Он намного полезнее. Правда не стоит пить этот напиток перед уходом домой. Ведь ночью вы сможете заснуть с трудом.

В-третьих, не забывайте проветривать помещение. Свежий воздух придаст вам бодрости, а прохладное помещение не будет усыплять. Так как углекислый газ, содержащийся в воздухе, вызывает усталость.

В-четвёртых, поменяйте привычки. Для нормального функционирования организму требуется 7-8 часов сна. Кроме того, включите в рацион больше фруктов и овощей. Постарайтесь пить больше воды. И, наоборот, ограничьте себя в потреблении простых углеводов.

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