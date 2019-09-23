Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

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Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской областиРубрика: общество
14.10.2019 19:31
Фото с сайта pixabay.com
Ситуацию с загрязнением воздуха прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии; причиной задымления в ведомстве назвали ландшафтные пожары.
Вследствие ландшафтных пожаров, причина которых неосторожное обращение с огнём, на территории Новосибирской области возникло задымление. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.
По его словам, большинство пожаров возникают по вине сельских жителей, поджигающих сухую траву специально в полях и на приусадебных участках.
«За прошедшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров. Сейчас на территории Новосибирской области действующих лесных пожаров нет», – отметил министр.
Особо опасный противопожарный режим установлен в девяти районах Новосибирской области. Сложная обстановка наблюдается в Доволенском, Каргатском, Коченёвском и Чулымском районах.
Андрей Даниленко подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В круглосуточном режиме лесоводы мониторят пожарную обстановку. В области работают 30 мобильных групп оперативного реагирования.
Напомним, 14 октября природный пожар стал причиной возгорания частного дома в Чулымском районе.
Анатолий Якимов
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