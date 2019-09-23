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Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

Рубрика: общество

14.10.2019 19:31

Фото с сайта pixabay.com

Ситуацию с загрязнением воздуха прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии; причиной задымления в ведомстве назвали ландшафтные пожары.

Вследствие ландшафтных пожаров, причина которых неосторожное обращение с огнём, на территории Новосибирской области возникло задымление. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко. 

По его словам, большинство пожаров возникают по вине сельских жителей, поджигающих сухую траву специально в полях и на приусадебных участках.

«За прошедшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров. Сейчас  на территории Новосибирской области действующих лесных пожаров нет», – отметил министр.

Особо опасный противопожарный режим установлен в девяти районах Новосибирской области. Сложная обстановка наблюдается в Доволенском, Каргатском, Коченёвском и Чулымском районах. 

Андрей Даниленко подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В круглосуточном режиме лесоводы мониторят пожарную обстановку. В области работают 30 мобильных групп оперативного реагирования.

Напомним, 14 октября природный пожар стал причиной возгорания частного дома в Чулымском районе. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Правительство Новосибирской области Задымление воздух Лесные пожары

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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