Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

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Ситуацию с загрязнением воздуха прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии; причиной задымления в ведомстве назвали ландшафтные пожары.

Вследствие ландшафтных пожаров, причина которых неосторожное обращение с огнём, на территории Новосибирской области возникло задымление. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

По его словам, большинство пожаров возникают по вине сельских жителей, поджигающих сухую траву специально в полях и на приусадебных участках.

«За прошедшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров. Сейчас на территории Новосибирской области действующих лесных пожаров нет», – отметил министр.

Особо опасный противопожарный режим установлен в девяти районах Новосибирской области. Сложная обстановка наблюдается в Доволенском, Каргатском, Коченёвском и Чулымском районах.

Андрей Даниленко подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В круглосуточном режиме лесоводы мониторят пожарную обстановку. В области работают 30 мобильных групп оперативного реагирования.

Напомним, 14 октября природный пожар стал причиной возгорания частного дома в Чулымском районе.