Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

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Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавшийРубрика: проиcшествия
14.10.2019 11:45
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Дым окутал квартиру на седьмом этаже жилого дома; мужчина надышался продуктами горения.
В Кировском районе Новосибирска в пожаре пострадал человек. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 10:48 поступил вызов. На улице Зорге, 197 загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели вытащили оттуда 74-летнего мужчину. Он находится в сознании, хотя и успел надышаться продуктами горения. в 11:03 пожар был локализован», – рассказали в ведомстве.
«Только что пожарки и реанимация пролетели в ту сторону», – сообщает очевидец.
Напомним, спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области.
Никита Минин
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