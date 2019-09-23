Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Дым окутал квартиру на седьмом этаже жилого дома; мужчина надышался продуктами горения.

В Кировском районе Новосибирска в пожаре пострадал человек. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 10:48 поступил вызов. На улице Зорге, 197 загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели вытащили оттуда 74-летнего мужчину. Он находится в сознании, хотя и успел надышаться продуктами горения. в 11:03 пожар был локализован», – рассказали в ведомстве.

«Только что пожарки и реанимация пролетели в ту сторону», – сообщает очевидец.

Напомним, спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области.