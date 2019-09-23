«Возможны раковые заболевания»: врач предупредил новосибирцев об опасности грязного воздуха

фото Pixabay.com, из архива Сиб.ф

Новосибирцы жалуются на запах гари в воздухе – многим трудно дышать из-за дыма; в МЧС объясняют – всему виной природные пожары: в области действует более 60 термоточек.

На выходных воздух в Новосибирске эксперты оценили на 8 из 10 баллов по загрязнённости, что также характеризует его как «очень вредный». Такая информация появилась на сайте станции мониторинга качества воздуха CityAir. К утру понедельника ситуация немного улучшилась, и содержание вредных веществ уменьшилось, однако состояние воздуха всё равно «требует осмотрительности».

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, это связано с действующими в области природными пожарами:

«На территории региона зарегистрировано 63 термоточки. В субботу в связи с пожароопасной ситуацией в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах было проведено экстренное заседание. В некоторых районах Новосибирской области заявлен особый противопожарный режим, включающий в себя введение ряда ограничений. Например, запрещено разжигать костры, сжигать листву. Штрафы за нарушения тоже повышены», – отметили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии задымлённого неба:

«Вчера вышла из дома, так как думала, что пожар где, а там такой туманище и вонь, всю ночь было, в середине дня только рассеялось, запах гари везде».

«Как быть бедным астматикам в такой дымке, если даже нам, обычным людям, дышать тяжело!!!!!! Вечером при открытых окнах и в комнатах дома ощущается эта дымка, кошмар какой то!!!!»

Врач-терапевт Наталья Антонова рассказала о влиянии загрязнённого воздуха на здоровье новосибирцев.





«Во-первых, это может привести к учащающимся приступам астмы, как у детей, так и у взрослых. А во-вторых, в перспективе это может вызвать раковые заболевания у новосибирцев. Есть и опасность респираторных заболеваний: помещения не проветриваются из-за запаха гари в воздухе, и если была какая-то инфекция, больше вероятность, что человек заболеет», – отметила врач.

По её словам, в Новосибирске в последнее время выросла смертность от лёгочных заболеваний. Поэтому на качество воздуха стоит обращать повышенное внимание.

«Нужно увлажнять воздух в квартирах. А если хотите выйти на улицу, выбирайте для прогулок парки: там деревья хоть как-то очищают воздух. Отмечу, что маски не спасут. Это вообще рассадник болезней. По-хорошему, медицинские маски нужно менять раз в два часа, тогда будет хоть какой-то эффект».

Напомним, 12 октября Сиб.фм писал об экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Новосибирской области, которое прошло из-за роста числа природных пожаров в регионе.