Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашине

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Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в ПашинеРубрика: общество
14.10.2019 08:59
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Снимки, сделанные в туалете гнойного отделения больницы в Пашине, появились в новосибирском паблике; мнения пациентов относительно фото разделились – одни называют увиденное «страшным зрелищем», другие утверждают, что «так везде».
Полнейшая разруха и антисанитария – фото с такой подписью появились в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках – уборная пашинской больницы № 4, в которой давно отвалилась плитка, а стены покрыты трещинами и плесенью.
Сообщается, что фото сделано в гнойном отделении больницы.
Мнения подписчиков относительно увиденного разделились. Большинство называют обстановку в стационаре «чем-то из ряда вон», но есть и те, кто «видел и не такое».
В комментариях пользователи рассказали и о других проблемах стационара.
«Чему удивляться, если в больнице не везде ещё есть отопление, в гинекологическом отделении даже батарей ещё нету», – написала Наталья.
Напомним, 12 октября Сиб.фм писал о пожаре в одной из больниц в пригороде Новосибирска.
Мария Машанова
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