Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашине

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Снимки, сделанные в туалете гнойного отделения больницы в Пашине, появились в новосибирском паблике; мнения пациентов относительно фото разделились – одни называют увиденное «страшным зрелищем», другие утверждают, что «так везде».

Полнейшая разруха и антисанитария – фото с такой подписью появились в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках – уборная пашинской больницы № 4, в которой давно отвалилась плитка, а стены покрыты трещинами и плесенью.

Сообщается, что фото сделано в гнойном отделении больницы.





Мнения подписчиков относительно увиденного разделились. Большинство называют обстановку в стационаре «чем-то из ряда вон», но есть и те, кто «видел и не такое».

В комментариях пользователи рассказали и о других проблемах стационара.

«Чему удивляться, если в больнице не везде ещё есть отопление, в гинекологическом отделении даже батарей ещё нету», – написала Наталья.

Напомним, 12 октября Сиб.фм писал о пожаре в одной из больниц в пригороде Новосибирска.