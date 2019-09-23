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Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

Рубрика: общество

14.10.2019 12:01

фото с сайта pixabay.com

В рейтинге регионов России по объёму вводимого жилья Новосибирск оказался на 16-й строчке; больше всего квартир строится в Ленинградской и Московской областях. 

Ленинградская, Московская и Тюменская области возглавили список субъектов России, где за последний год было введено больше всего жилья. Столица Сибири в федеральном рейтинге оказалась на 16-й позиции. Об этом сообщается на сайте «РИА Новости».

Эксперты учитывали объёмы строительство, а также среднее количество квадратных метров жилой площади, которая приходится на одного человека. Так, если в Ленинградской области на каждого жителя приходится примерно по 29 квадратов площади, то в Новосибирской – 25. 

Индекс ввода нового жилья в этом сибирском регионе составил 0,6, тогда как в Московской области этот показатель составляет 1,1. 

Что касается других территорий СФО, то, например, Иркутская область расположилась на 44-й строчке рейтинга, Красноярский край – на 51-й.

Меньше всего жилья возводят в Чукотском автономном округе. 

Напомним, 9 августа Сиб.фм писал, что новосибирцы попали в рейтинг жителей, неготовых сдавать жильё приезжим. 

Мария Машанова

Теги: жильё Новосибирская область

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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