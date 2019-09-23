Новосибирец расстрелял обидчика из ружья

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Мужчина дважды выстрелил в знакомого из-за конфликта; пострадавший с ранениями находится в больнице.

В ходе конфликта житель села Марусино Новосибирской области выстрелил из ружья в 25-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошёл накануне. У двоих знакомых ранее был конфликт, и 45-летний мужчина пригласил пострадавшего к себе домой для его урегулирования.

Вместо примирения хозяин дома достал ружьё, которое приготовил и зарядил заранее, и дважды выстрелил в своего обидчика. Пули попали в область груди и ног. С полученными травмами потерпевший попал в больницу, где сейчас находится под присмотром врачей.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, на прошлой неделе жительница Новосибирска совершила двойное убийство.