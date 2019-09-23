Новосибирские дольщики хотят повторить голодовку в Москве

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Обманутые дольщики Новосибирска встретились с чиновниками мэрии, чтобы поговорить о судьбе долгостроя – ЖК «Новомарусино»; итогом диалога люди остались недовольны – утверждают, что в очередной раз не услышали никакой конкретики.

Дольщики ЖК «Новомарусино», которые 11 и 12 октября проводили голодовку под окнами новосибирского правительства, сегодня побывали на встрече с чиновниками мэрии. В администрацию их пригласили для обсуждения ситуации с окончанием строительства дома, который уже много лет числится долгостроем.

«Но вместо конкретного плана действий по нашему объекту, снова было переливание из пустого в порожнее. Ничего не решили, ничего нам не пообещали», – рассказала Сиб.фм одна из участниц инициативой группы дольщиков по имени Сабина.

По её словам, дольщики уже несколько лет подряд слышат одни и те же фразы.

«Думали, хоть в этот раз, после нашей забастовки, власти перейдут от слов к действиям. Но нет, поговорили и на следующую пятницу назначили очередное заседание рабочей группы. Тошнит уже от этой болтовни», – добавила женщина.

Дольщица уточнила, что одним из основных проблемных моментов остаётся проведение строительной экспертизы возведённого дома в ЖК «Новомарусино». Дольщики утверждают, что объект построен с грубейшими нарушениями и просто «доводить его до ума» нет смысла. Подтвердить или опровергнуть опасения людей может только дорогостоящая экспертиза, средств на которую нет ни у застройщика – он признан банкротом, ни у потенциальных новосёлов.

Сабина уточнила, что ближе к ночи 12 октября дольщики прекратили голодовку под окнами здания правительства, поскольку двоих участников акции увезли на скорой, а ещё двое жаловались на плохое самочувствие. В итоге участники акции решили, что «если они заболеют или умрут, проблема точно не решится».

Между тем, сдаваться новосибирские дольщики не намерены. Сегодня на встрече с чиновниками мэрии они объявили, что если их вопрос не начнут решать в ближайшее время, они поедут на голодовку в Москву.

«Потому что в этом городе нас не слышат», – добавила Сабина.

Напомним, 12 октября Сиб.фм писал о том, что участников акции голодающих дольщиков увезли на скорой.