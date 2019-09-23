Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение

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Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашениеРубрика: общество
14.10.2019 19:04
Фото Законодательного собрания Новосибирской области
Соглашение о сотрудничестве между новосибирским региональным отделением партии «Единая Россия» и «Союзом пенсионеров России» заключили в стенах Законодательного собрания региона; от имени «Единой России» документ подписал секретарь регионального отделения, первый вице-спикер Андрей Панфёров.
Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» и «Союз пенсионеров России» договорились о сотрудничестве и подписали соглашение.
«Вы – люди с замечательными биографиями, большим жизненным опытом, мудростью, носители замечательных традиций, которыми так богата наша страна. Сейчас, в декаду пожилого человека, проходит целый ряд мероприятий с вашим участием, с творческой активностью, жизнерадостностью, энергией представителей старшего поколения», – приветствуя собравшихся, отметил Андрей Панфёров.
Он подчеркнул, что депутаты регионального парламента всегда готовы поддерживать пенсионеров в таких направлениях, как «активное долголетие» и участие в жизни региона и страны.
Как отметила заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Татьяна Есипова, среди первоочередных задач, стоящих перед Заксобранием, – поддержание качественного уровня жизни пожилых людей, продление их активного долголетия.
«Создание условий для посильной профессиональной занятости; совершенствование системы медицинских и социальных услуг; развитие и совершенствование гериатрической службы; поддержка волонтёрского движения среди лиц пожилого возраста – это тоже важные задачи», – акцентировала Татьяна Есипова.
Она также заметила, что среди участников множества проектов, например, «Старшее поколение», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Историческая память», «Культура малой родины», большинство – представители «серебряного возраста».
По словам председателя региональной организации «Союз пенсионеров России» Ирины Чернышёвой, около 30 % жителей, а именно 835 тысяч человек, являются пенсионерами. Это выше, чем по России в среднем.
«В новосибирской организации "Союз пенсионеров России" почти 20 тысяч членов, объединённых в 23 организации. В числе наших основных задач – здоровый образ жизни и физкультура как основа активного долголетия; образование как основа интеллектуального здоровья; организация досуговых и массовых мероприятий; поддержка трудоустройства и самозанятости пенсионеров», – сообщила она.
Ирина Чернышёва предложила выплатить 3000 рублей всем труженикам тыла, проживающим на территории Новосибирской области накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По её словам, в нашем регионе проживает всего около 14 тысяч граждан этой категории. На выплаты потребуется около 47 миллионов рублей.
Андрей Панфёров пообещал поддержать эту инициативу, а также содействовать повышению выплат «детям войны».
Напомним, 11 октября Андрей Панфёров встретился со студентами Сибирского института управления.
Анатолий Якимов
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