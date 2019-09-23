1 балл
+15
64.37 70.93
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

сегодня 20:01 Хроника 0 Коммент.

Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поднялся весь город: в Новосибирске прошел традиционный субботник

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

сегодня 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

сегодня 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

сегодня 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские дольщики хотят повторить голодовку в Москве

сегодня 16:28 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец расстрелял обидчика из ружья

сегодня 15:56 Хроника 0 Коммент.

Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле»

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Псевдожелезнодорожника сняли с поезда в Новосибирске

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение

Рубрика: общество

14.10.2019 19:04

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Соглашение о сотрудничестве между новосибирским региональным отделением партии «Единая Россия» и «Союзом пенсионеров России» заключили в стенах Законодательного собрания региона; от имени «Единой России» документ подписал секретарь регионального отделения, первый вице-спикер Андрей Панфёров.

Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» и «Союз пенсионеров России» договорились о сотрудничестве и подписали соглашение.

«Вы – люди с замечательными биографиями, большим жизненным опытом, мудростью, носители замечательных традиций, которыми так богата наша страна. Сейчас, в декаду пожилого человека, проходит целый ряд мероприятий с вашим участием, с творческой активностью, жизнерадостностью, энергией представителей старшего поколения», – приветствуя собравшихся, отметил Андрей Панфёров.

Он подчеркнул, что депутаты регионального парламента всегда готовы поддерживать пенсионеров в таких направлениях, как «активное долголетие» и участие в жизни региона и страны.

Как отметила заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Татьяна Есипова, среди первоочередных задач, стоящих перед Заксобранием, – поддержание качественного уровня жизни пожилых людей, продление их активного долголетия.

«Создание условий для посильной профессиональной занятости; совершенствование системы медицинских и социальных услуг; развитие и совершенствование гериатрической службы; поддержка волонтёрского движения среди лиц пожилого возраста – это тоже важные задачи», – акцентировала Татьяна Есипова.

Она также заметила, что среди участников множества проектов, например, «Старшее поколение», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Историческая память», «Культура малой родины», большинство – представители «серебряного возраста».

По словам председателя региональной организации «Союз пенсионеров России» Ирины Чернышёвой, около 30 % жителей, а именно 835 тысяч человек, являются пенсионерами. Это выше, чем по России в среднем.

«В новосибирской организации "Союз пенсионеров России" почти 20 тысяч членов, объединённых в 23 организации. В числе наших основных задач – здоровый образ жизни и физкультура как основа активного долголетия; образование как основа интеллектуального здоровья; организация досуговых и массовых мероприятий; поддержка трудоустройства и самозанятости пенсионеров», – сообщила она.

Ирина Чернышёва предложила выплатить 3000 рублей всем труженикам тыла, проживающим на территории Новосибирской области накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По её словам, в нашем регионе проживает всего около 14 тысяч граждан этой категории. На выплаты потребуется около 47 миллионов рублей.

Андрей Панфёров пообещал поддержать эту инициативу, а также содействовать повышению выплат «детям войны».

Напомним, 11 октября Андрей Панфёров встретился со студентами Сибирского института управления. 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область соглашения Законодательное собрание

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

сегодня 20:01 Хроника 0 Коммент.

Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поднялся весь город: в Новосибирске прошел традиционный субботник

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

сегодня 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

сегодня 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

сегодня 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские дольщики хотят повторить голодовку в Москве

сегодня 16:28 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец расстрелял обидчика из ружья

сегодня 15:56 Хроника 0 Коммент.

Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле»

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Псевдожелезнодорожника сняли с поезда в Новосибирске

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
08.10.2019

Бюджет и Стратегия

На 45-й сессии Законодательного собрания Новосибирской о...

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее

Новости по теме

Поднялся весь город: в Новосибирске прошел традиционный субботник сегодня 18:44 Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене сегодня 16:45 Новосибирец расстрелял обидчика из ружья сегодня 15:56

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили ст...