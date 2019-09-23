Объём вводимого жилья в Новосибирске вырос более чем на четверть

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За девять месяцев текущего года в Новосибирске введено почти 565 тысяч квадратных метра жилья; всего было построено 50 жилых домов.

За январь-сентябрь в Новосибирске введено 564932 квадратных метра жилья. Это на 26% больше чем в 2018 году. Тогда в эксплуатацию ввели 446934 квадратных метра жилья.

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, за отчётный период, в городе введено 50 жилых домов, из которых только два относятся к категории малоэтажного строительства. В них построено 39 квартир общей площадью 2075 квадратных метров. Остальные 48 – многоэтажные дома, в которых расположено 8977 квартир.

Самая активная застройка ведётся в Ленинском районе. Здесь введено 13 многоэтажных жилых домов (165619 квадратных метров). Большая часть новостроек – 71% построены каркасным методом, панельные дома – 19% и кирпичные – 10%. Кроме того, было введено 389 частных жилых домов общей площадью 81109 квадратных метров.

Также за этот период было принято в эксплуатацию 176 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 330477 квадратных метров. Это позволит организовать 3872 новых рабочих места.

Напомним, 14 октября стало известно о росте цены на недвижимость в Новосибирске.