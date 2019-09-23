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Эксперты оценили воздух в Новосибирске как "очень вредный"Рубрика: общество
14.10.2019 08:30
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте", скриншот с сайта станции мониторинга качества воздуха CityAir
Новосибирцы продолжают жаловаться на едкий запах дыма в воздухе; эксперты отмечают, что к утру понедельника уровень загрязнённости снизился по сравнению с выходными, но продолжает оставаться потенциально опасным.
Уровень загрязнённости воздуха в сибирской столице в ночь на 14 октября эксперты оценили в 5 AQI (5 баллов по десятибалльной шкале), что считается показателем, небезопасным для аллергиков. К утру понедельника содержание вредных веществ чуть уменьшилось, но по-прежнему находится в границах "требует осмотрительности". Об этом сообщается на сайте станции мониторинга качества воздуха CityAir.
Утренние замеры воздуха в Новосибирске соответствуют жёлтой шкале, тогда как, например, в выходные город находился в опасной красной зоне, которую специалисты характеризуют как "вредную" и "очень вредную".
Тем временем, жители города и области продолжают жаловаться на запах гари и дым в воздухе. Это связано с действующими в регионе природными пожарами.
Напомним, 12 октября Сиб. фм писал, что новосибирское МЧС провело экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ростом числа термоточек.
Мария Машанова
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