5 баллов
+9
64.22 70.73
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты оценили воздух в Новосибирске как "очень вредный"

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 14 октября: бабье лето продолжается

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 14 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых богатых мэров сибирских городов

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Фанаты требуют отставки главного тренера ФК "Новосибирск" после разгромного поражения "Зениту"

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

вчера 17:38 Хроника 0 Коммент.

Сбитого в Новосибирске ребёнка госпитализировали с травмой головы

вчера 17:05 Хроника 0 Коммент.

Водителя спасли из загоревшегося автомобиля в Новосибирске

вчера 16:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы заплатят миллион рублей за фальшивые купюры

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Автомобилист насмерть сбил пешехода в Новосибирске

вчера 15:27 Хроника 0 Коммент.

«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Елена Малышева: как пить чай и не заболеть раком

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Видео: жилой дом сгорел в Пашине

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Эксперты оценили воздух в Новосибирске как "очень вредный"

Рубрика: общество

14.10.2019 08:30

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте", скриншот с сайта станции мониторинга качества воздуха CityAir

Новосибирцы продолжают жаловаться на едкий запах дыма в воздухе; эксперты отмечают, что к утру понедельника уровень загрязнённости снизился по сравнению с выходными, но продолжает оставаться потенциально опасным. 

Уровень загрязнённости воздуха в сибирской столице в ночь на 14 октября эксперты оценили в 5 AQI (5 баллов по десятибалльной шкале), что считается показателем, небезопасным для аллергиков. К утру понедельника содержание вредных веществ чуть уменьшилось, но по-прежнему находится в границах "требует осмотрительности". Об этом сообщается на сайте станции мониторинга качества воздуха CityAir. 

Утренние замеры воздуха в Новосибирске соответствуют жёлтой шкале, тогда как, например, в выходные город находился в опасной красной зоне, которую специалисты характеризуют как "вредную" и "очень вредную".

Тем временем, жители города и области продолжают жаловаться на запах гари и дым в воздухе. Это связано с действующими в регионе природными пожарами.

Напомним, 12 октября Сиб. фм писал, что новосибирское МЧС провело экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ростом числа термоточек.

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область пожары воздух

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты оценили воздух в Новосибирске как "очень вредный"

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 14 октября: бабье лето продолжается

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 14 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых богатых мэров сибирских городов

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Фанаты требуют отставки главного тренера ФК "Новосибирск" после разгромного поражения "Зениту"

вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

вчера 17:38 Хроника 0 Коммент.

Сбитого в Новосибирске ребёнка госпитализировали с травмой головы

вчера 17:05 Хроника 0 Коммент.

Водителя спасли из загоревшегося автомобиля в Новосибирске

вчера 16:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы заплатят миллион рублей за фальшивые купюры

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Автомобилист насмерть сбил пешехода в Новосибирске

вчера 15:27 Хроника 0 Коммент.

«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Елена Малышева: как пить чай и не заболеть раком

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Видео: жилой дом сгорел в Пашине

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашино сегодня 08:59 Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги сегодня 08:10 Погода в Новосибирске 14 октября: бабье лето продолжается сегодня 07:02

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили ст...

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей

Image

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

Image

Жительница Новосибирской области совершила двойное убийство