Эксперты оценили воздух в Новосибирске как "очень вредный"

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте", скриншот с сайта станции мониторинга качества воздуха CityAir

Новосибирцы продолжают жаловаться на едкий запах дыма в воздухе; эксперты отмечают, что к утру понедельника уровень загрязнённости снизился по сравнению с выходными, но продолжает оставаться потенциально опасным.

Уровень загрязнённости воздуха в сибирской столице в ночь на 14 октября эксперты оценили в 5 AQI (5 баллов по десятибалльной шкале), что считается показателем, небезопасным для аллергиков. К утру понедельника содержание вредных веществ чуть уменьшилось, но по-прежнему находится в границах "требует осмотрительности". Об этом сообщается на сайте станции мониторинга качества воздуха CityAir.

Утренние замеры воздуха в Новосибирске соответствуют жёлтой шкале, тогда как, например, в выходные город находился в опасной красной зоне, которую специалисты характеризуют как "вредную" и "очень вредную".

Тем временем, жители города и области продолжают жаловаться на запах гари и дым в воздухе. Это связано с действующими в регионе природными пожарами.

Напомним, 12 октября Сиб. фм писал, что новосибирское МЧС провело экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ростом числа термоточек.