Офис микрозаймов в Новосибирске грабят второй раз подряд

Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Неизвестный ворвался в помещение микрофинансовой организации; на этот офис уже нападали меньше двух недель назад.

Мужчина ограбил офис микрозаймов «Отличные наличные» в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. На тот же самый офис другой неизвестный нападал 3 октября.

Инцидент произошёл 11 октября на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина забрал из кассы 65 тысяч рублей наличными, добавили Сиб.фм в пресс-службе ведомства. Подозреваемый скрылся с места преступления. Сейчас мужчина объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Нападавший на тот же офис компании, по словам представителя ГУВД, всё еще находится на свободе.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о волне ограблений офисов микрозаймов в Новосибирске.