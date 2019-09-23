Офис микрозаймов в Новосибирске грабят второй раз подряд

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Офис микрозаймов в Новосибирске грабят второй раз подрядРубрика: проиcшествия
14.10.2019 13:12
Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
Неизвестный ворвался в помещение микрофинансовой организации; на этот офис уже нападали меньше двух недель назад.
Мужчина ограбил офис микрозаймов «Отличные наличные» в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. На тот же самый офис другой неизвестный нападал 3 октября.
Инцидент произошёл 11 октября на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина забрал из кассы 65 тысяч рублей наличными, добавили Сиб.фм в пресс-службе ведомства. Подозреваемый скрылся с места преступления. Сейчас мужчина объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Нападавший на тот же офис компании, по словам представителя ГУВД, всё еще находится на свободе.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о волне ограблений офисов микрозаймов в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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