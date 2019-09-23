Лента новостейПредложить новость
Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области
Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор
Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмобаРубрика: культура
14.10.2019 18:18
Скриншот с канала YouTube, фото предоставлено
Новосибирск присоединился к международному флеш-мобу по трайбл-импровизации; новый вид танца ощутил на себе сильное влияние фламенко, а также арабских и индийских танцев.
Новосибирск попал в число городов международного флешмоба по танцам трайбл ATS Flesh Mob World Wide 2019.. Сегодня, 14 октября участницы «Новосибирского трайбл дома» рассказали Сиб.фм о развитии экзотического вида танца в Сибири.
Международный флешмоб снимали в минувшую субботу на Площади Ленина перед статуей вождя и зданием театра оперы и балета. В течении пяти минут четыре артистки в уникальных костюмах исполняют импровизацию в стиле трайбл под восточную композицию Dil Gaya от исполнителя Omnia.
«Смысл флешмоба в том, что каждый год, во вторую субботу октября, по всему миру танцовщицы tribal dance выходят на улицы своих городов и танцуют свою импровизацию под один и тот же трек. Музыку мы выбираем все вместе, — в течение года голосуем всем мировым трайбл-сообществом в интернете. Участник флешмоба могут танцевать и у себя в студии, или дома, или где захотят — главная идея состоит в единстве всех нас в танце под единую музыку», – рассказала Сиб.фм Евгения Акимова.
Представительницы танцевального объединения уточнили, что трайбл-импровизация — это своеобразный танцевальный язык. Сам танец состоит из движений-ключиков, которые свободно сочетаются в групповой импровизации. Трайбл как новый вид танца ощутил на себе сильное влияние фламенко, а также арабских и индийских танцев, но предполагает выступление и под новосибирские группы – например Street Fiddlers.
Напомним, в середине августа романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области
Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор
Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
Афиша выходных: балет на пилоне и танцы под дождём
Как смотреть на звёзды сквозь пелену туч и не завтракать в одиночеств...
Авангардный бит
Как новосибирские диджеи покорили мэрию, Москву и русский You...
Новости по теме
Популярное