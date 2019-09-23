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Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

Рубрика: культура

14.10.2019 18:18

Скриншот с канала YouTube, фото предоставлено

 

Новосибирск присоединился к международному флеш-мобу по трайбл-импровизации; новый вид танца ощутил на себе сильное влияние фламенко, а также арабских и индийских танцев.     

Новосибирск попал в число городов международного флешмоба по танцам трайбл ATS Flesh Mob World Wide 2019.. Сегодня, 14 октября участницы «Новосибирского трайбл дома» рассказали Сиб.фм о развитии экзотического вида танца в Сибири.

Международный флешмоб снимали в минувшую субботу на Площади Ленина перед статуей вождя и зданием театра оперы и балета. В течении пяти минут четыре артистки в уникальных костюмах исполняют импровизацию в стиле трайбл под восточную композицию Dil Gaya от исполнителя Omnia. 

«Смысл флешмоба в том, что каждый год, во вторую субботу октября, по всему миру танцовщицы tribal dance выходят на улицы своих городов и танцуют свою импровизацию под один и тот же трек. Музыку мы выбираем все вместе, — в течение года голосуем всем мировым трайбл-сообществом в интернете. Участник флешмоба могут танцевать и у себя в студии, или дома, или где захотят — главная идея состоит в единстве всех нас в танце под единую музыку», – рассказала Сиб.фм Евгения Акимова. 

Представительницы танцевального объединения уточнили, что трайбл-импровизация — это своеобразный танцевальный язык. Сам танец состоит из движений-ключиков, которые свободно сочетаются в групповой импровизации. Трайбл как новый вид танца ощутил на себе сильное влияние фламенко, а также арабских и индийских танцев, но предполагает выступление и под новосибирские группы – например Street Fiddlers.

Напомним, в середине августа романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе.

 

Никита Манько

Теги: флешмобы танцы видео международные отношения

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