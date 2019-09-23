За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

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Судебные приставы за крупный долг по алиментам арестовали недвижимость у жителя Бердска; если мужчина не оплатит долг, то его жильё продадут.

Обязанность родителей содержать и воспитывать детей. Очень часто некоторые уклоняются от выполнения своих обязанностей и тут за дело вступают судебные приставы.

Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, у жителя города Бердска накопился долг по алиментам в размере 300 тысяч рублей.

«По решению суда гражданин обязан был вносить деньги на содержание и воспитание детей. Однако он это делал несвоевременно. Поэтому накопился долг», — сообщили в пресс-службе.

Когда судебный пристав узнал, что должник купил новую квартиру, и теперь комната в коммунальной квартире не является единственным жильём, то было принято решение недвижимость должника. Сейчас в службе судебных приставов готовят пакет документов для оценки арестованной комнаты и её дальнейшей передачи на реализацию. В случае если гражданин внесёт всю сумму долга, арест с недвижимости будет снят. В противном случае она будет выставлена на продажу. После совершения сделки, часть суммы будет внесена на счёт взыскательницы, остаток вернут должнику.

Напомним, 1 октября стало известно, что испугавшийся приставов житель Новосибирска, выплатил полмиллиона рублей в качестве алиментов.