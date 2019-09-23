За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости

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За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимостиРубрика: общество
15.10.2019 07:46
Фото с сайта pixabay.com
Судебные приставы за крупный долг по алиментам арестовали недвижимость у жителя Бердска; если мужчина не оплатит долг, то его жильё продадут.
Обязанность родителей содержать и воспитывать детей. Очень часто некоторые уклоняются от выполнения своих обязанностей и тут за дело вступают судебные приставы.
Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, у жителя города Бердска накопился долг по алиментам в размере 300 тысяч рублей.
«По решению суда гражданин обязан был вносить деньги на содержание и воспитание детей. Однако он это делал несвоевременно. Поэтому накопился долг», — сообщили в пресс-службе.
Когда судебный пристав узнал, что должник купил новую квартиру, и теперь комната в коммунальной квартире не является единственным жильём, то было принято решение недвижимость должника. Сейчас в службе судебных приставов готовят пакет документов для оценки арестованной комнаты и её дальнейшей передачи на реализацию. В случае если гражданин внесёт всю сумму долга, арест с недвижимости будет снят. В противном случае она будет выставлена на продажу. После совершения сделки, часть суммы будет внесена на счёт взыскательницы, остаток вернут должнику.
Напомним, 1 октября стало известно, что испугавшийся приставов житель Новосибирска, выплатил полмиллиона рублей в качестве алиментов.
Анатолий Якимов
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