Почти четверть новосибирцев нетерпимы к дресс-коду на работе

Лента новостейПредложить новость
Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны
Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья
«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в Бердске
Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашине
Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги
Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Почти четверть новосибирцев нетерпимы к дресс-коду на работеРубрика: общество
14.10.2019 10:31
фото с сайта pixabay.com
Требование работодателей о соблюдении дресс-кода многие новосибирцы считают неприемлемым; некоторые и вовсе готовы отказаться от должности, если она связана с гардеробными ограничениями.
Почти 5 % жителей Новосибирска готовы отказаться от работы, если там предъявляются строгие требования к внешнему виду. Примерно 20 % признались, что, скорее всего, не согласятся трудиться в компании, где действует дресс-код. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы HeadHunter в СФО.
По данным службы исследований компании, которая опросила соискателей Новосибирска, 34 % ищущих работу жителей отнесутся к такому требованию вполне лояльно, и на решение оно не повлияет.
Также опрошенные поделились, что в компаниях, где они трудятся, за несоблюдение правил внешнего вида могут сделать замечание. Об этом сообщили 2 % соискателей. 12 % респондентов заявили, что за нарушение можно получить штраф. Больше половины (56 %) уверены, что всё ограничивается устным замечанием.
«Штрафуют за нарушение дресс-кода каждого третьего представителя сфер "Рабочий персонал" и "Автомобильный бизнес". Выговор чаще может быть у медиков и банковских служащих», – говорится в сообщении HeadHunter.
Также исследователи отметили, что самыми свободолюбивыми сотрудниками, для которых очень значим свободный стиль одежды, оказались ИТ-специалисты, представители сферы искусств и маркетологи. Указали аналитики и на то, что чем старше соискатели, тем они лояльней к требованиям работодателя.
Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о том, что Новосибирск не попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами в России.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны
Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья
«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в Бердске
Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашине
Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги
Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное