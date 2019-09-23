Почти четверть новосибирцев нетерпимы к дресс-коду на работе

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Требование работодателей о соблюдении дресс-кода многие новосибирцы считают неприемлемым; некоторые и вовсе готовы отказаться от должности, если она связана с гардеробными ограничениями.

Почти 5 % жителей Новосибирска готовы отказаться от работы, если там предъявляются строгие требования к внешнему виду. Примерно 20 % признались, что, скорее всего, не согласятся трудиться в компании, где действует дресс-код. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы HeadHunter в СФО.

По данным службы исследований компании, которая опросила соискателей Новосибирска, 34 % ищущих работу жителей отнесутся к такому требованию вполне лояльно, и на решение оно не повлияет.

Также опрошенные поделились, что в компаниях, где они трудятся, за несоблюдение правил внешнего вида могут сделать замечание. Об этом сообщили 2 % соискателей. 12 % респондентов заявили, что за нарушение можно получить штраф. Больше половины (56 %) уверены, что всё ограничивается устным замечанием.

«Штрафуют за нарушение дресс-кода каждого третьего представителя сфер "Рабочий персонал" и "Автомобильный бизнес". Выговор чаще может быть у медиков и банковских служащих», – говорится в сообщении HeadHunter.

Также исследователи отметили, что самыми свободолюбивыми сотрудниками, для которых очень значим свободный стиль одежды, оказались ИТ-специалисты, представители сферы искусств и маркетологи. Указали аналитики и на то, что чем старше соискатели, тем они лояльней к требованиям работодателя.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о том, что Новосибирск не попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами в России.