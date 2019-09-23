Поднялся весь город: в Новосибирске прошел традиционный субботник

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Общегородской субботник прошел 12 октября в Новосибирске; 95 тысяч человек собрали более шести тысяч тонн мусора.

Множество людей откликнулось на призыв убрать перед зимой территорию Новосибирска в общегородской санитарный день, объявленный администрацией города. Огромное количество бытовых отходов удалось вывезти только с помощью нескольких сотен машин. Улицы, берега и дворы стали чище. Хотелось бы верить, что надолго.

Во всех районах города на улицы выходили и дети и взрослые, целые организации использовали свой выходной, чтобы город выглядел уютным и ухоженным.

В Дзержинском и Калининском районах субботник объединил по 11 тысяч человек, Кировский и Ленинский районы собрали по 13 тысяч жителей, Октябрьский – 12 тысяч, Советский – 8,5, Железнодорожный – 5,5, Заельцовский – 8, Центральный – более 5 тысяч человек. В Первомайском районе более шести тысяч человек убирали не только скверы, но и берега Ини и Оби.

Сотрудники мэрии и администрации также очищали от мусора скверы, парки, аллеи, газоны и набережную.

На субботниках отмечали словами благодарности жителей, принимающих участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Отмечается, что работы по вывозу мусора и дальнейшей очистки территорий районов будут проводиться до 31 октября 2019 года.

Напомним, 12 октября Сиб.фм сообщал о начале субботника.