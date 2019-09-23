Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

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Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в ценеРубрика: недвижимость
14.10.2019 16:45
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России за год выросла на 2,5 %; Новосибирск по этим показателям обогнал ряд других городов, продемонстрировав рост на 6,6 %.
Спрос на квадратные метры в столице Сибири – величина постоянная и неизменная: студенты, мигранты, командировочные поддерживают уверенность в этом владельцев съёмного жилья.
Каждый год к концу лета ценники ползут вверх и застывают на новой точке «невозврата». Аналитики сайта «Авито», пропустив этот период, подвели итоги за год и поделились цифрами. Опирались, конечно, на объявления, размещённые на портале.
Среди арендуемого жилья в России самыми популярными в 2019 году остаются однокомнатные квартиры – 64 %, предложения такой недвижимости – 50 % от общего числа объявлений.
Самые дорогие квартиры в Москве и Санкт-Петербурге – 36 700 и 24 700 соответственно.
Бюджетные варианты аренды «однушек» можно себе позволить в Воронежской области, Башкортостане, Удмуртии и Ульяновской области. Там цена не превышает 9 тысяч.
Новосибирск вместе с пригородом позволил вывести средний показатель стоимости месячной аренды на небольшие квартиры – 11 780 рублей. Чем ближе к центру и метро, тем, конечно, дороже.
За двух- и трёхкомнатную квартиру в Новосибирской области придётся заплатить значительно больше – 19 и 36 тысяч соответственно.
У соседей – в Томске, Омске и Красноярске – арендуемая недвижимость стоит дешевле, чем в Новосибирске – около 11 тысяч рублей.
Аналитики «Авито Недвижимость» отметили также, что не везде стоимость аренды растет. В Краснодарском крае, Тюменской области и Крыму снять квартиру сегодня дешевле, чем в прошлом году.
Напомним, ещё 9 февраля Сиб.фм писал о росте цен на «вторичку».
Полина Кузнецова
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