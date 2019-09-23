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Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

Рубрика: недвижимость

14.10.2019 16:45

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России за год выросла на 2,5 %; Новосибирск по этим показателям обогнал ряд других городов, продемонстрировав рост на 6,6 %.

Спрос на квадратные метры в столице Сибири – величина постоянная и неизменная: студенты, мигранты, командировочные поддерживают уверенность в этом владельцев съёмного жилья.

Каждый год к концу лета ценники ползут вверх и застывают на новой точке «невозврата». Аналитики сайта «Авито», пропустив этот период, подвели итоги за год и поделились цифрами. Опирались, конечно, на объявления, размещённые на портале.

Среди арендуемого жилья в России самыми популярными в 2019 году остаются однокомнатные квартиры – 64 %, предложения такой недвижимости – 50 % от общего числа объявлений.

Самые дорогие квартиры в Москве и Санкт-Петербурге – 36 700 и 24 700 соответственно.

Бюджетные варианты аренды «однушек» можно себе позволить в Воронежской области, Башкортостане, Удмуртии и Ульяновской области. Там цена не превышает 9 тысяч.

Новосибирск вместе с пригородом позволил вывести средний показатель стоимости месячной аренды на небольшие квартиры – 11 780 рублей. Чем ближе к центру и метро, тем, конечно, дороже.

За двух- и трёхкомнатную квартиру в Новосибирской области придётся заплатить значительно больше – 19 и 36 тысяч соответственно.

У соседей – в Томске, Омске и Красноярске – арендуемая недвижимость стоит дешевле, чем в Новосибирске – около 11 тысяч рублей.

Аналитики «Авито Недвижимость» отметили также, что не везде стоимость аренды растет. В Краснодарском крае, Тюменской области и Крыму снять квартиру сегодня дешевле, чем в прошлом году.

Напомним, ещё 9 февраля Сиб.фм писал о росте цен на «вторичку».

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область аренда цена

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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