«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

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В Стрежевом задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании женщин и детей; по версии следствия, он делал это на протяжении нескольких десятков лет.

Друзья и коллеги защищают задержанного в Томской области экс-полицейского, которого подозревают в 20 случаях изнасилования женщин и подростков. Свои комментарии они оставили в группе «Стрежевой Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»:

«Это мой очень близкий человек. Я знаю его десяток лет. Он уважаемый сотрудник органов в прошлом, чему можно найти доказательства в интернете. Читая это, поражаюсь уровню лживости нашего народа. Вранье до последнего слова, доказательств никаких нет».

«Как обычно следственный комитет повесил "висяк" на невиновного. Когда уже этот беспредел закончится? Пенсионера МВД подставили и оклеветали, он работник службы безопасности "Томскнефти", принципиальный законник, советский мент. Тогда менты ещё за идею служили, а не за взятки! Мы его знаем, всем коллективом в шоке».

По неподтверждённой информации, у 60-летнего мужчины, которого подозревают в изнасилованиях, есть взрослые сын и дочь. Также известно, что уже на протяжении долгого времени сотрудник местной нефтяной компании жил один и неохотно шёл на контакт с соседями.

Примечательно, что население Стрежевого составляет всего 40 тысяч человек. Однако о преступлениях сексуального маньяка стало известно только на днях.

Напомним, 13 октября стало известно, что в Томской области поймали серийного маньяка-насильника.