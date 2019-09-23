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Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

Рубрика: проиcшествия

14.10.2019 15:49

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Четыре здания в Чулымском районе загорелись из-за пала травы; пожарный поезд доставит к месту тушения 240 тонн воды.

Огонь от горящей травы перебросился на здания в посёлке Тихомировский в Чулымском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Огнём повреждены четыре строения – из них три заброшенные, одно жилое. 

«14 октября в 13:20 поступило сообщение о том, что в результате пала травы произошло возгорание четырёх строений, одно из которых является жилым. Переходу огня способствовал сильный порывистый ветер. Всего в населённом пункте расположено 17 домов, в которых проживает 76 человек, из них 18 детей. В настоящий момент речь об эвакуации людей не ведётся», – сообщает МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают 36 человек личного состава и девять единиц техники. Также в посёлок из Чулыма направили пожарный поезд, который доставит для тушения огня 240 тонн воды. В ближайшее время, по словам МЧС, на место прибудет усиление из 20 человек Сибирского спасательного центра МЧС России. Огнеборцы локализуют очаги возгорания, чтобы остановить распространение пожара в населённом пункте.

Напомним, 12 октября в Новосибирске прошло экстренное заседание комиссии по ЧС в связи с распространением природных пожаров. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область пожары МЧС

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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