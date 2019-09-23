Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

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Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой секторРубрика: проиcшествия
14.10.2019 15:49
Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области
Четыре здания в Чулымском районе загорелись из-за пала травы; пожарный поезд доставит к месту тушения 240 тонн воды.
Огонь от горящей травы перебросился на здания в посёлке Тихомировский в Чулымском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Огнём повреждены четыре строения – из них три заброшенные, одно жилое.
«14 октября в 13:20 поступило сообщение о том, что в результате пала травы произошло возгорание четырёх строений, одно из которых является жилым. Переходу огня способствовал сильный порывистый ветер. Всего в населённом пункте расположено 17 домов, в которых проживает 76 человек, из них 18 детей. В настоящий момент речь об эвакуации людей не ведётся», – сообщает МЧС.
Сейчас на месте происшествия работают 36 человек личного состава и девять единиц техники. Также в посёлок из Чулыма направили пожарный поезд, который доставит для тушения огня 240 тонн воды. В ближайшее время, по словам МЧС, на место прибудет усиление из 20 человек Сибирского спасательного центра МЧС России. Огнеборцы локализуют очаги возгорания, чтобы остановить распространение пожара в населённом пункте.
Напомним, 12 октября в Новосибирске прошло экстренное заседание комиссии по ЧС в связи с распространением природных пожаров.
Эмиль Фукс
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