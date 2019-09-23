«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в Бердске

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«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в БердскеРубрика: общество
14.10.2019 10:25
фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте»
Житель Бердска добыл в Оби крохотную стерлядь; за такой улов можно получить огромный штраф.
В Бердском заливе сибиряк добыл крохотную особь стерляди. Своей удачей рыбак поделился в сообществе «Рыбалка в Новосибирске». Мужчина уверяет, что отпустил стерлядку подрастать.
«Попался вот такой неожиданный рыб. После фотосессии был благополучно отпущен», – пишет рыболов. (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. Сиб.фм)
На удачливого рыбака тут же обрушились со шквалом критики новосибирские коллеги. Те напомнили рыбаку, что за незаконный отлов стерляди, которая находится в Красной книге, можно получить внушительный штраф.
«У меня знакомый выловил в Оби хороший экземпляр, ему рыболовная охрана 240 тысяч штраф выписала», – пишет мужчина.
Другие вместо разговоров о наказании за отлов этой редкой рыбки, восхищались её красотой.
«Мужики гляньте, а красивая какая. Идеальное произведение природы-ничего лишнего!!!».
Напомним, накануне житель Новосибирска выловил в Оби огромную щуку.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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