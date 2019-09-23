«Произведение искусства»: крохотную краснокнижную рыбку выловил сибиряк в Бердске

фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Бердска добыл в Оби крохотную стерлядь; за такой улов можно получить огромный штраф.

В Бердском заливе сибиряк добыл крохотную особь стерляди. Своей удачей рыбак поделился в сообществе «Рыбалка в Новосибирске». Мужчина уверяет, что отпустил стерлядку подрастать.

«Попался вот такой неожиданный рыб. После фотосессии был благополучно отпущен», – пишет рыболов. (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. Сиб.фм)

На удачливого рыбака тут же обрушились со шквалом критики новосибирские коллеги. Те напомнили рыбаку, что за незаконный отлов стерляди, которая находится в Красной книге, можно получить внушительный штраф.

«У меня знакомый выловил в Оби хороший экземпляр, ему рыболовная охрана 240 тысяч штраф выписала», – пишет мужчина.

Другие вместо разговоров о наказании за отлов этой редкой рыбки, восхищались её красотой.

«Мужики гляньте, а красивая какая. Идеальное произведение природы-ничего лишнего!!!».

Напомним, накануне житель Новосибирска выловил в Оби огромную щуку.