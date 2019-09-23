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Псевдожелезнодорожника сняли с поезда в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

14.10.2019 14:39

Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО

Всего 23 дня провёл на свободе вышедший из колонии житель Забайкалья – на днях его снова задержали по подозрению в мошенничестве; мужчину, который выманил деньги у нескольких работников железной дороги, сняли с поезда на вокзале Новосибирска. 

Пассажира, следовавшего из Москвы в Забайкалье, задержали на вокзале в Новосибирске. Мужчину подозревают в серии мошенничеств в отношении работников железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. 

По версии правоохранителей, он обманным путём выманил 10 тысяч рублей у сотрудницы станции Бийск, представившись её коллегой. Такая же просьба вскоре была адресована и другой женщине, работающей на железнодорожной станции Барнаул. Во второй раз на счёт телефонного афериста поступило более 17 тысяч рублей.

Полицейские вышли на след мошенника – им оказался 32-летний житель Забайкалья. Мужчина успел провести на свободе всего 23 дня после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за аналогичное преступление. На вырученные обманом деньги он купил билеты до Москвы  и обратно, до Читы. На момент задержания он ехал домой. 

Сейчас в отношении афериста возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят всех, кто пострадал от деятельности задержанного сообщать по телефонам (383) 319-46-53 или 229-34-15.

Напомним, 12 октября Сиб.фм писал о задержании подозреваемых в вымогательстве денег у работников Хилокского рынка в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: мошенничество Новосибирская область вокзал

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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