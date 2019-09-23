Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

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Молодая сотрудница интернет-магазина закатила скандал и соседи вызвали полицию; девушка царапала полицейского ногтями и сорвала погон.

Жительница Новосибирска отделалась штрафом за нападение на полицейского. Сегодня, 14 октября, в прокуратуре Калининского района рассказали о поступившем приговоре суда.

События произошли вечером 16 июня 2019 года около одного из домов на улице Макаренко. Полиция прибыла по жалобе соседей на конфликт в квартире, дверь полицейским открыла пьяная 21-летняя уроженка Мошковского района. Согласно материалам дела, сотрудник ППС прошёл с разрешения хозяйки в квартиру, но когда повернулся спиной – получил подзатыльник.

Полицейский потребовал проехать в отдел и потащил девушку за руку, но та вцепилась в правую руку стража порядка и оцарапала её до крови. Уже на улице дебоширка успела оторвать мужчине погон, прежде чем отправиться в отделение.

«Обвиняемая пояснила, что была пьяна, признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке. С учётом положительных характеристик и отсутствия судимостей, суд назначил штраф в 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, в конце сентября молодая мать получила полтора года условно за пощёчину полицейскому в Новосибирске.