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Сбербанк провёл в Новосибирске лекцию Михаила Казиника для воспитанников детских учреждений

Рубрика: бизнес

14.10.2019 11:22

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк России

В Сибири при поддержке Сбербанка проходит осенний цикл лекций Михаила Казиника для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; сверхзадача программы – формирование личности ребёнка, оставшегося без родителей, с помощью музыки.

Сбербанк продолжает поддержку цикла лекций о культуре и искусстве «Я обнимаю вас музыкой» известного скрипача и культуролога Михаила Казиника для воспитанников детских учреждений.

Аналогичные лекции-концерты под тем же названием уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Тюмени, Челябинске и других городах. Проект получил самые тёплые отзывы детей и администраций Центров помощи детям, поэтом было принято решение продолжить цикл мероприятий.

Лекции Михаила Казиника построены на сочетании историй, общения с детской аудиторией, а также исполнении музыкальных произведений. Встречи с воспитанниками проходят вне стен их детских учреждений, что, по мнению Михаила Казиника, особенно важно. По его словам, сверхзадача программы — не только открыть детям мир классической музыки, но и уберечь их от влияния криминальной среды. Известный музыкант убежден, что подобное общение может оказаться принципиальным для изменения представления ребенка о добре и зле и стать решающим в его дальнейшей судьбе.

Первая лекция нового сибирского цикла состоялась 11 октября в Новосибирске, в актовом зале аппарата Сибирского банка на улице Серебренниковской, 20 и собрала около двухсот детей в возрасте от 6 до 16 лет. Каждый из участников мероприятия имел возможность сфотографироваться с известным скрипачом, взять у него автограф, а также получил памятный подарок от банка.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк традиционно поддерживает развитие культуры и искусства. Один из ярких примеров такой работы – открытый в Новосибирске инновационный фонтан, на водный экран которого при помощи современного высокотехнологичного оборудования можно транслировать просветительские программы. Но данный проект по-своему уникален, ведь это не просто поддержка искусства, но в какой-то степени и воспитание. Мы убеждены, что музыка сильно влияет на наше душевное состояние, помогает слушать и понимать высокое, всегда и во всём отличать истинные ноты от фальшивых».

Напомним, 11 октября Сибирский Сбербанк реализовал первый своп в золото.

Анатолий Якимов

Теги: культура дети Сбербанк сирота общество

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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