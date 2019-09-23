Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

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Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повиннойРубрика: проиcшествия
14.10.2019 11:54
фото с сайта pixabay.com
Мужчина пришёл в отделение полиции спустя несколько часов после ДТП; пострадавший скончался на месте.
Житель Новосибирска явился в отдел полиции и признал вину в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. В ночь на 14 октября 34-летний водитель Toyota сбил пешехода в Дзержинском районе Новосибирска.
От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП, однако явился с повинной спустя несколько часов и предоставил на осмотр свой автомобиль. По факту гибели пешехода правоохранительные органы начали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, накануне в Калининском районе города водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе.
Эмиль Фукс
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