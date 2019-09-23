Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни

На международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» у жительницы Республики Бурятия таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия PANDORA; женщина пояснила, что все 55 украшений она везёт для собственных нужд.

Жительница Улан-Удэ, возвращаясь из приграничной Маньчжурии на севере Китая домой, забыла указать в декларации, что перевозит 55 ювелирных украшений всемирно известной марки PANDORA. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Как стало известно, в багаже у женщины было 55 серебряных украшений – серьги, кольца, подвески, кожаные браслеты с застёжками в виде голов животных.

«Женщина пояснила таможенникам, что ювелирные украшения она приобрела в Китае и везёт в Россию для личного пользования», — сообщила пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

По её словам, в отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, украшения имеют признаки контрафактной продукции, правообладателю направлены запросы для определения причинённого ущерба.

Украшения изъяты и направлены на экспертизу.

Напомним, 23 августа таможенники задержали партию разделочных досок с изображением Гитлера.