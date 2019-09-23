Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

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Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконноРубрика: проиcшествия
14.10.2019 20:01
Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни
На международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» у жительницы Республики Бурятия таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия PANDORA; женщина пояснила, что все 55 украшений она везёт для собственных нужд.
Жительница Улан-Удэ, возвращаясь из приграничной Маньчжурии на севере Китая домой, забыла указать в декларации, что перевозит 55 ювелирных украшений всемирно известной марки PANDORA. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Как стало известно, в багаже у женщины было 55 серебряных украшений – серьги, кольца, подвески, кожаные браслеты с застёжками в виде голов животных.
«Женщина пояснила таможенникам, что ювелирные украшения она приобрела в Китае и везёт в Россию для личного пользования», — сообщила пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.
По её словам, в отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, украшения имеют признаки контрафактной продукции, правообладателю направлены запросы для определения причинённого ущерба.
Украшения изъяты и направлены на экспертизу.
Напомним, 23 августа таможенники задержали партию разделочных досок с изображением Гитлера.
Анатолий Якимов
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