Сибирячка украла духи за 7 тысяч рублей

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Сибирячка украла духи за 7 тысяч рублейРубрика: общество, проиcшествия
14.10.2019 09:50
фото с сайта pixabay.com
Ароматное преступление совершила жительница Новосибирска; женщина украла в магазине парфюмерии дорогие духи, после чего попалась полицейским.
Духи стоимостью 7 тысяч рублей похитила из магазина косметики 35-летняя сибирячка. В полицию о пропаже дорогостоящего аромата заявила хозяйка торговой точки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.
В полиции отметили, что на след похитительницы стражи порядка вышли в результате оперативно-профилактических мероприятий.
«По подозрению в совершении преступления задержана жительница Октябрьского района Новосибирска. Ранее она не была судима», – уточнили в полиции.
В отношении сибирячки возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.
Напомним, 24 июля Сиб.фм рассказывал, как беременная жительница Республики Алтай украла еды на 5 миллионов рублей.
Мария Машанова
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