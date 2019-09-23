Сибирячка украла духи за 7 тысяч рублей

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Ароматное преступление совершила жительница Новосибирска; женщина украла в магазине парфюмерии дорогие духи, после чего попалась полицейским.

Духи стоимостью 7 тысяч рублей похитила из магазина косметики 35-летняя сибирячка. В полицию о пропаже дорогостоящего аромата заявила хозяйка торговой точки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

В полиции отметили, что на след похитительницы стражи порядка вышли в результате оперативно-профилактических мероприятий.

«По подозрению в совершении преступления задержана жительница Октябрьского района Новосибирска. Ранее она не была судима», – уточнили в полиции.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 24 июля Сиб.фм рассказывал, как беременная жительница Республики Алтай украла еды на 5 миллионов рублей.