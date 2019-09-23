Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

Фото телеграм-канала Борус

Инцидент произошёл в середине сентября; подозреваемые ещё на свободе.

Двое жителей села Емельяново Красноярского края подозреваются в убийстве 22-летнего сибиряка. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус». Источник рассказывает, что парня избили в подъезде собственного дома ещё 15 сентября, затем завели в дом и продолжили наносить удары уже там. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь почти месяц, однако мужчина скончался от полученных травм.

История вызвала широкий резонанс в сетях после опубликованного в Telegram-канале видео, на котором двое окровавленных подозреваемых обсуждают избиение парня. СМИ утверждают, что главный подозреваемый всё еще на свободе из-за покровительства родителей. Мать, по данным источников, – бывший местный судья и адвокат, а отец сотрудник администрации города. Завтра, 15 октября, жители Красноярска объявили о выходе на народный сход для привлечения внимания к инциденту.

В пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой смерть. Подозреваемым по данной статье грозит срок до 15 лет лишения свободы. Сейчас принимается решение о задержании мужчин.

Напомним, 13 октября новосибирца задержали за покушение на убийство своего знакомого.