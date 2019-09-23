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Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

Рубрика: общество, проиcшествия

14.10.2019 17:46

Фото телеграм-канала Борус

Инцидент произошёл в середине сентября; подозреваемые ещё на свободе.

Двое жителей села Емельяново Красноярского края подозреваются в убийстве 22-летнего сибиряка. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус». Источник рассказывает, что парня избили в подъезде собственного дома ещё 15 сентября, затем завели в дом и продолжили наносить удары уже там. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь почти месяц, однако мужчина скончался от полученных травм.

История вызвала широкий резонанс в сетях после опубликованного в Telegram-канале видео, на котором двое окровавленных подозреваемых обсуждают избиение парня. СМИ утверждают, что главный подозреваемый всё еще на свободе из-за покровительства родителей. Мать, по данным источников, – бывший местный судья и адвокат, а отец сотрудник администрации города. Завтра, 15 октября, жители Красноярска объявили о выходе на народный сход для привлечения внимания к инциденту. 

В пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой смерть. Подозреваемым по данной статье грозит срок до 15 лет лишения свободы. Сейчас принимается решение о задержании мужчин.

Напомним, 13 октября новосибирца задержали за покушение на убийство своего знакомого. 

Эмиль Фукс

Теги: Красноярский край СУ СКР

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сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:56 Хроника 0 Коммент.

Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

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сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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