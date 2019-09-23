Топ-5 самых высоких жилых домов в Новосибирске

Фото с сайтов pixaby.com, vk.com, 2gis.ru, gagarin54.ru, korter.ru

Журналисты Сиб.фм продолжают изучать особенности нашего города; сегодня мы изучим рейтинг высоток.

Новосибирск один из самых молодых динамично развивающихся городов. За сто лет из маленького пристанционного посёлка он вырос с третий город России. Разумеется, что для бурно растущего города нужно строить жильё. На сегодняшний день в городе порядка 50 жилых домов, высота которых более 60 метров. При этом средняя высота зданий – 30 метров, а средняя высота – 4 этажа.

Первое самое высокое здание в Новосибирске построили в 1985 году. Это была гостиница «Новосибирск», высотой 23 этажа. Однако через полтора десятка лет наш город стал расти в высоту.

5. Жилой комплекс «Закаменский». 85,7 м.

В Октябрьском районе рядом с ТРЦ «Сибирский Молл» расположено несколько жилых домов высотой 85,7 метра. Три одноподъездные 27-этажных дома начали строить в 2012 году. В архитектурный комплекс «Закаменский» входит ещё два 17-этажных здания.

4. Жилой комплекс «Созвездие». 86 м.

Жилой комплекс «Созвездие» был построен на улице Фрунзе. Он состоит из трёх 27-этажный домов, соединённых двумя 17-этажными зданиями. Рядом расположен ТРЦ «Сибирский Молл», парк «Берёзовая роща», а также одноимённая станция метро.

3. Жилой дом по улице Коммунистической. 87 м.

Жилой 20-этажный жилой дом был построен в 2003 году. На нижних этажах расположены административные здания. Считается, что именно с постройки этого здания начал меняться облик Новосибирска. Раньше здесь располагался квартал с жилыми бараками, в которых было невозможно жить.

2. Жилой комплекс «Гагаринский». 98 м.

В 2016 году в Заельцовском районе Новосибирска был построен жилой комплекс «Гагаринский». Он состоит из двух жилых домов, высота которых 27 этажей. Одно из зданий украшено шпилем. Рядом, в десяти минутах ходьбы находится станции метро «Гагаринская» и «Маршала Покрышкина». Жильцам импонирует уютный двор с детскими и спортивными площадками, подземными парковками. Также в этом районе хорошо развита инфраструктура – в шаговой доступности несколько школ, детских садов, супермаркетов и торговых центров.

1. Жилой комплекс «Кварсис». 102 м.

ЖК «Кварсис» первое в Новосибирске жилое здание, высота которого преодолела отметку 100 метров. Он расположен в Центральном районе, на улице Семьи Шамшиных, 20. Дом состоит мз трёх секций: центральная – 25 этажей, а крайние по 22. Рядом находится ТРЦ «Аура», НОВАТ и Центральный парк.

Напомним, 14 октября Сиб.фм рассказал о самых богатых мэрах столиц субъектов Сибирского федерального округа.