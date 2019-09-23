Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

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Тело мужчины увидели прохожие в Октябрьском районе; следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Около часа назад жители Октябрьского района обнаружили труп на улице Добролюбова. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Предположительно, смерть не носит криминального характера.

«Поступило сообщение сегодня в первой половине дня. Личность установлена. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, сотрудники полиции работали на месте. Следов насильственной смерти не обнаружено», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Предположительно, мужчина 1952 года рождения скончался от инфаркта. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, накануне труп мужчины обнаружили на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска.