Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

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Труп обнаружили возле школы в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
14.10.2019 13:44
фото со страницы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
Тело мужчины увидели прохожие в Октябрьском районе; следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.
Около часа назад жители Октябрьского района обнаружили труп на улице Добролюбова. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Предположительно, смерть не носит криминального характера.
«Поступило сообщение сегодня в первой половине дня. Личность установлена. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, сотрудники полиции работали на месте. Следов насильственной смерти не обнаружено», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.
Предположительно, мужчина 1952 года рождения скончался от инфаркта. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, накануне труп мужчины обнаружили на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска.
Эмиль Фукс
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