В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

Фото Министерства образования Новосибирской области

Уже в 2020 году в Новосибирской области будут открыты «Точки роста» – первые центры гуманитарного и цифрового профилей; до конца 2022 года в регионе в рамках национального проекта «Современная школа» создадут 337 таких центров.

Цель «Точек роста» – сократить разрыв между городскими и сельскими школами. По сообщению министерства образования Новосибирской области, благодаря созданным условиям школьники смогут осваивать основные и дополнительные программы общеобразовательного курса цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Лучше усвоить материал помогут современное оборудование и новые форматы преподавания.

В следующем году «Точки роста» откроют в 42 сельских школах. В 2021 году – в 76, а в 2022 году – 219. Больше всего таких центров появится в Новосибирском и Карасукском районах – 27 и 19 соответственно. По 16 откроют в Болотнинском, Татарском и Тогучинском районах, 15 – в Краснозёрском, а в Купинском, Ордынском и Черепановском – по 14.

При этом такие предметы, как «Технология», «Информатика» и «Основы жизнедеятельности» будут вестись по обновлённой программе и методикам обучения. Такую задачу ставит национальный проект. Пространство каждого центра «Точка роста» будут использовать для творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей, для проектной деятельности, мероприятий по улучшению цифровой грамотности населения, социокультурных событий.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Ирины Мануйловой, это первый проект, в котором ресурсы целенаправленно вкладывают в сельские школы.

«Это и есть та самая доступность качественного образования, о которой мы так много говорим. Уже сейчас необходимо определить, кто будет возглавлять центр "Точка роста" в вашем районе», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Она также отметила, что работа по реализации проекта начинается уже сейчас, а не 1 сентября 2020 года.

На каждый центр из федерального и областного бюджетов будет выделено по 1,6 миллиона рублей. Школы должны предоставить помещения, в которых будут работать «Точки роста».

Напомним, 11 октября стало известно, что детская школа искусств № 1 в городе Карасуке переедет в новое здание.