«А внутри пустота»: страшный хлеб заставил ужаснуться сибирячку

фото ревизорро новосибирск

Выпечку с «сюрпризом» купила женщина в магазине; оказалось, что от него сильно пахнет плесенью.

Жительница Новосибирска купила хлеб и расстроилась, разрезав его. Фотографией своей покупки она поделилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такой хлеб купила сегодня в Магните!!! Внутри пустота и плесенью попахивал», — пишет раздосадованная женщина.

Пользователи сети не удивились снимкам и сказали, что в России это обычное дело:

«Он весь такой. Пекут то из зерна для скота».

Напомним, 11 октября огромную муху нашла в сосиске сибирячка.