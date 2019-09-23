«А внутри пустота»: страшный хлеб заставил ужаснуться сибирячку

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«А внутри пустота»: страшный хлеб заставил ужаснуться сибирячкуРубрика: общество
15.10.2019 18:11
фото ревизорро новосибирск
Выпечку с «сюрпризом» купила женщина в магазине; оказалось, что от него сильно пахнет плесенью.
Жительница Новосибирска купила хлеб и расстроилась, разрезав его. Фотографией своей покупки она поделилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот такой хлеб купила сегодня в Магните!!! Внутри пустота и плесенью попахивал», — пишет раздосадованная женщина.
Пользователи сети не удивились снимкам и сказали, что в России это обычное дело:
«Он весь такой. Пекут то из зерна для скота».
Напомним, 11 октября огромную муху нашла в сосиске сибирячка.
Никита Минин
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Лента новостей
Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области
Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника
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