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Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

Рубрика: общество

15.10.2019 16:09

Фото с сайта Globallookpress.com

В Instargam-аккаунте, который одобрили родные Заворотнюк, опровергли слухи о коме; подтвердилась информация о заболевании актрисы.

Пост с опровержением того, что Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии в коме, опубликовали сегодня в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк». Аналогичное сообщение появилось также в «сториз» официального аккаунта звезды, который, предположительно, сейчас ведут её родственники. 

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», – пишет автор поста.

Также в аккаунте не подтвердили самые обсуждаемые версии о состоянии Анастасии Заворотнюк, которые публикуют СМИ.

«При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц», – добавил автор.

Факт наличия заболевания у актрисы автор не опровергает. Однако аккаунт призывает СМИ не придумывать и не распространять слухи о состоянии артистки. 

Напомним, ранее онколог рассказал, какие методы лечения могут помочь Анастасии Заворотнюк.

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

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ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

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сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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