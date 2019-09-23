Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

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Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисыРубрика: общество
15.10.2019 16:09
Фото с сайта Globallookpress.com
В Instargam-аккаунте, который одобрили родные Заворотнюк, опровергли слухи о коме; подтвердилась информация о заболевании актрисы.
Пост с опровержением того, что Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии в коме, опубликовали сегодня в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк». Аналогичное сообщение появилось также в «сториз» официального аккаунта звезды, который, предположительно, сейчас ведут её родственники.
«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», – пишет автор поста.
Также в аккаунте не подтвердили самые обсуждаемые версии о состоянии Анастасии Заворотнюк, которые публикуют СМИ.
«При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц», – добавил автор.
Факт наличия заболевания у актрисы автор не опровергает. Однако аккаунт призывает СМИ не придумывать и не распространять слухи о состоянии артистки.
Напомним, ранее онколог рассказал, какие методы лечения могут помочь Анастасии Заворотнюк.
Эмиль Фукс
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