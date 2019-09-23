Лента новостейПредложить новость
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области
Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала годаРубрика: общество
15.10.2019 09:22
Фото с сайта pixabay.com
За 9 месяцев этого года жителям Новосибирской области возвращено 6,068 миллиарда рублей; год назад эта сумма были ниже на 15 % – 5,265 миллиарда.
На банковские счета налогоплательщиков Новосибирской области с января по сентябрь поступило более 6 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
«За девять месяцев этого года поступило более 243 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ. Это на 18,7 тысячи больше, чем в прошлом году», – рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом право на налоговые вычеты в связи с получением жилья заявили около 150 тысяч человек, это на 11 тысяч больше прошлогодних показателей. 62,6 тысячи деклараций подано на социальные вычеты: образование и лечение. Год назад таких документов в налоговые органы было подано на 3,8 тысячи меньше.
Напомним, 24 июля стало известно, что в Новосибирской области будет разослано более 900 тысяч налоговых уведомлений.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области
Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное