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Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

Рубрика: общество

15.10.2019 09:22

Фото с сайта pixabay.com

За 9 месяцев этого года жителям Новосибирской области возвращено 6,068 миллиарда рублей; год назад эта сумма были ниже на 15 % – 5,265 миллиарда.

На банковские счета налогоплательщиков Новосибирской области с января по сентябрь поступило более 6 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

«За девять месяцев этого года поступило более 243 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ. Это на 18,7 тысячи больше, чем в прошлом году», – рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом право на налоговые вычеты в связи с получением жилья заявили около 150 тысяч человек, это на 11 тысяч больше прошлогодних показателей. 62,6 тысячи деклараций подано на социальные вычеты: образование и лечение. Год назад таких документов в налоговые органы было подано на 3,8 тысячи меньше.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Новосибирской области будет разослано более 900 тысяч налоговых уведомлений. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область налоги УФНС по Новосибирской области

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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