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Бывший спортсмен и уголовник: что известно о жертве красноярских «мажоров»

Рубрика: общество, проиcшествия

15.10.2019 12:27

Фото из личного архива героя публикации

Дмитрий Сисигин скончался, по версии следствия, от рук двух друзей из Красноярска; в прошлом погибший занимался биатлоном и был судим за наркотики.

Двое жителей Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве 31-летнего Дмитрия Сисигина. Об этом сообщает краевое следственное управление СКР. Как стало известно, погибший ранее был спортсменом-биатлонистом, а несколько лет назад Сисигина судили за хранение наркотиков. 

Дмитрий Сисигин – мастер спорта России по биатлону. Об этом рассказала подруга погибшего. На сайте «Красспорт» есть два упоминания о соревнованиях, в которых участвовал Дмитрий. 

Они проходили в Красноярске в 2003 и 2004 годах. В одном из турниров молодой Сисигин – тогда ещё обладатель второго спортивного разряда – занял предпоследнее место, во втором – не стартовал. Других упоминаний о спортивных достижениях Дмитрия Сисигина в открытых источниках нет. В самой организации «Красспорт» не смогли прокомментировать присвоение звания мастера спорта погибшему.

После соревнований Дмитрий «засветился» на нелегальном хранении наркотиков. На сайте красноярского районного суда опубликован приговор Дмитрию Сисигину за незаконное хранение и перевозку запрещённых наркотических веществ в особо крупном размере. Инцидент произошёл еще в 2010 году. Тогда мужчина получил 3 года колонии, однако вышел условно-досрочно за год до конца срока. В 2015 году Сисигин получил ещё один срок за нарушение ПДД. Суд приговорил Дмитрия к году колонии и двум годам лишения права управлять автомобилем. 

Также на сайте суда есть упоминание о месте работы Дмитрия. В конце 2018 года он числился сотрудником «Лесосибирского проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро» рабочим в топографо-геодезической сфере. 

Ранее стало известно, что подозреваемых в убийстве Дмитрия Сисигина Сергея Шмелёва и Андрея Шилова задержали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемые находились на свободе с 15 сентября – тогда полиция возбудила уголовное дело за нанесение тяжкого телесного вреда. Сейчас оба сибиряка находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее один из подозреваемых прислал голосовое сообщение, где признался в убийстве. 

Эмиль Фукс

Теги: убийство Красноярский край

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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