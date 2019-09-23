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Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

Рубрика: проиcшествия

15.10.2019 08:33

Фото с сайта pixabay.com

Следователи отдела по особо важным делам Западно-Сибирского СУ на транспорте СУР завершили расследование уголовного дела в отношение бывшего и трёх начальников структурных подразделений ЗСЖД; они обвиняются в получении и даче взяток.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника среднесибирского района управления движением Западно-Сибирской железной дороги, а также трех руководителей структурных подразделений дороги направлено в суд с утверждённых обвинительным заключением.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, экс-руководителя обвиняют в совершении 21 факта получения взятки.

«Почти два года обвиняемый скрывал факты отказа технических средств, технологические нарушения, допущенные сотрудниками подразделений Западно-Сибирской железной дороги, дирекций инфраструктуры и по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД». За это руководители выше названных подразделений давали взятки. Их совокупный размер составил более 800 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

За дачу взяток также привлечены трое руководителей структурных подразделений.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, 10 октября главный судебный пристав Черепановского района был задержан за получении взятки. 

 

Анатолий Якимов

Теги: взятки суд РЖД Новосибирск СУ СКР ЗСЖД

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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