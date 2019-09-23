Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки

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Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взяткиРубрика: проиcшествия
15.10.2019 08:33
Фото с сайта pixabay.com
Следователи отдела по особо важным делам Западно-Сибирского СУ на транспорте СУР завершили расследование уголовного дела в отношение бывшего и трёх начальников структурных подразделений ЗСЖД; они обвиняются в получении и даче взяток.
Уголовное дело в отношении бывшего начальника среднесибирского района управления движением Западно-Сибирской железной дороги, а также трех руководителей структурных подразделений дороги направлено в суд с утверждённых обвинительным заключением.
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, экс-руководителя обвиняют в совершении 21 факта получения взятки.
«Почти два года обвиняемый скрывал факты отказа технических средств, технологические нарушения, допущенные сотрудниками подразделений Западно-Сибирской железной дороги, дирекций инфраструктуры и по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД». За это руководители выше названных подразделений давали взятки. Их совокупный размер составил более 800 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
За дачу взяток также привлечены трое руководителей структурных подразделений.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.
Напомним, 10 октября главный судебный пристав Черепановского района был задержан за получении взятки.
Анатолий Якимов
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