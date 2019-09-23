5 баллов
+10
64.25 70.85
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:01 Хроника 0 Коммент.

Умная долина появится в Академгородке 2.0

сегодня 19:24 Политика 0 Коммент.

Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

сегодня 18:01 Общество 0 Коммент.

Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в Бердске

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

сегодня 16:25 Хроника 0 Коммент.

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в Бердске

Рубрика: общество

15.10.2019 17:31

фото с сайта pixabay.com

Волна отключений горячей и холодной воды началась в Бердске из-за коммунальных аварий; на неопределённый срок вода исчезнет в детском саду и лицее.

Утром 16 октября отключат горячую и холодную воду в лицее № 6 и детском саду № 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска. Отключения связаны с сегодняшней серией порывов канализационных труб в городе.

«В связи с определением и устранением дефекта на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения будет произведено отключение горячей и холодной воды у потребителей от ЦТП-12», – уточнили в администрации.

Ранее стало известно, что причиной случившегося стала неисправность магистральной трубы в Микрорайоне. Авария привела к череде других порывов – среди них труба в центральном районе Бердска.

В общей сложности отключения затронули не менее 30 домов в разных частях города. Среди них, по данным коммунальщиков, один детский сад и три школы, относящиеся к ЦТП-12.

По сообщениям местных СМИ, в связи с отключениями в городе организовали подвоз воды. Однако, по данным представителя коммунальных служб, в городе есть лишь один водовоз. 

На данный момент известно, что в сумме произошло семь аварий в разных районах Бердска. Воды в домах не будет до полной ликвидации выявленных дефектов. 

Напомним, в начале октября в Бердске после прорыва канализации образовался фекальный фонтан.

Эмиль Фукс

Теги: Бердск Новосибирская область ЖКХ

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:01 Хроника 0 Коммент.

Умная долина появится в Академгородке 2.0

сегодня 19:24 Политика 0 Коммент.

Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области

сегодня 19:10 Хроника 0 Коммент.

Спортивных объектов в Новосибирской области станет больше

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Сибирячка распространила интимную информацию о жене своего любовника

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам

сегодня 18:01 Общество 0 Коммент.

Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в Бердске

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

сегодня 16:25 Хроника 0 Коммент.

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске сегодня 20:01 Умная долина появится в Академгородке 2.0 сегодня 19:24 Видео: упавшее на провода дерево начало метать молнии в Новосибирской области сегодня 19:10

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль