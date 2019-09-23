Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в Бердске

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Детсад и три школы останутся без воды после коммунального коллапса в БердскеРубрика: общество
15.10.2019 17:31
фото с сайта pixabay.com
Волна отключений горячей и холодной воды началась в Бердске из-за коммунальных аварий; на неопределённый срок вода исчезнет в детском саду и лицее.
Утром 16 октября отключат горячую и холодную воду в лицее № 6 и детском саду № 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска. Отключения связаны с сегодняшней серией порывов канализационных труб в городе.
«В связи с определением и устранением дефекта на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения будет произведено отключение горячей и холодной воды у потребителей от ЦТП-12», – уточнили в администрации.
Ранее стало известно, что причиной случившегося стала неисправность магистральной трубы в Микрорайоне. Авария привела к череде других порывов – среди них труба в центральном районе Бердска.
В общей сложности отключения затронули не менее 30 домов в разных частях города. Среди них, по данным коммунальщиков, один детский сад и три школы, относящиеся к ЦТП-12.
По сообщениям местных СМИ, в связи с отключениями в городе организовали подвоз воды. Однако, по данным представителя коммунальных служб, в городе есть лишь один водовоз.
На данный момент известно, что в сумме произошло семь аварий в разных районах Бердска. Воды в домах не будет до полной ликвидации выявленных дефектов.
Напомним, в начале октября в Бердске после прорыва канализации образовался фекальный фонтан.
Эмиль Фукс
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