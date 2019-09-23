ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

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ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное времяРубрика: общество, спорт
15.10.2019 09:48
Фото с сайта ХК «Сибирь»
«Сибирь» проиграла выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» в Нижнекамске; исход решился в овертайме.
Сибиряки начали очередную выездную серию с тяжёлого поражения. Новосибирцы до последней минуты не оставляли попытки оторваться, однако не удержали преимущество в овертайме.
Противостояние в первой двадцатиминутке не привело к голевым моментам. Несмотря на два удаления за 10 минут, «Сибирь» выдержала игру в меньшинстве.
Счёт «Нефтехимик» открыл в начале второго периода – первую шайбу забросил Марат Хайруллин. «Сибирь» смогла сравнять счёт лишь в следующей двадцатиминутке. Затем гости перешли в прессинг для увеличения разрыва, однако игра перешла в овертайм. В игре «три на три» новосибирцы уступили хозяевам – победный гол забил Мэтт Уайт. Итог матча – 2:1.
«Нефтехимик» прервал затяжную серию поражений. Сибиряки сейчас на 12-м месте с 20 очками после 16 матчей.
Следующий матч новосибирцы проведут против московского «Спартака» 16 октября.
Напомним, 11 октября «Сибирь» проиграла «Барысу».
Эмиль Фукс
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