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ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

Рубрика: общество, спорт

15.10.2019 09:48

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» проиграла выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» в Нижнекамске; исход решился в овертайме.

Сибиряки начали очередную выездную серию с тяжёлого поражения. Новосибирцы до последней минуты не оставляли попытки оторваться, однако не удержали преимущество в овертайме.

Противостояние в первой двадцатиминутке не привело к голевым моментам. Несмотря на два удаления за 10 минут, «Сибирь» выдержала игру в меньшинстве. 

Счёт «Нефтехимик» открыл в начале второго периода – первую шайбу забросил Марат Хайруллин. «Сибирь» смогла сравнять счёт лишь в следующей двадцатиминутке. Затем гости перешли в прессинг для увеличения разрыва, однако игра перешла в овертайм. В игре «три на три» новосибирцы уступили хозяевам – победный гол забил Мэтт Уайт. Итог матча – 2:1.

«Нефтехимик» прервал затяжную серию поражений. Сибиряки сейчас на 12-м месте с 20 очками после 16 матчей.

Следующий матч новосибирцы проведут против московского «Спартака» 16 октября.

Напомним, 11 октября «Сибирь» проиграла «Барысу». 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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Серебряные украшения ввезла в Россию сибирячка незаконно

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вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поднялся весь город: в Новосибирске прошёл традиционный субботник

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:18 Культура 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:38 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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