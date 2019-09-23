Из-за распродажи свёклы и перцев в Новосибирске на десять часов перекроют улицу

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Из-за распродажи свёклы и перцев в Новосибирске на десять часов перекроют улицуРубрика: общество
15.10.2019 14:33
фото с сайта pixabay.com
На 10 часов ограничат движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев; в ближайшую субботу здесь развернётся сельхозярмарка.
Общегородская сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в субботу, 19 октября, в Новосибирске на площади Карла Маркса, 1. Здесь можно будет приобрести картофель, свёклу, болгарский перец, лук, капусту, ягоды, грибы и мёд по ценам ниже среднерыночных на 20 %. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что реализовывать продукцию будут организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств – всего около 200 участников.
Как уточнили в мэрии, из-за работы ярмарки будет ограниченно движение транспорта. Проехать будет нельзя с 6:00 до 16:00 по улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина.
«Объезд будет обеспечен по автодорогам общего пользования», – сказали в администрации.
Напомним, 1 октября Сиб.фм писал о ярмарке белорусских товаров, цены на которые оказались выше, чем в фирменных магазинах.
Мария Машанова
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