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Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

Рубрика: общество

15.10.2019 13:51

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Большинство россиян – 90 % – любят домашние заготовки; при этом закатывать огурцы и помидоры в банки по-прежнему умеют лишь представители старшего поколения. 

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) после окончания сезона заготовок провёл исследования на тему популярности и востребованности овощей и ягод в банках.

Выяснилось, что они не теряют популярности. Отказываются от домашних заготовок только 9 % жителей России. Оставшаяся часть опрошенных – если не готовит, то уж точно употребляет.

Среднестатистический портрет человека, не думающего о заготовках на зиму самостоятельно, выглядит так: житель мегаполиса с хорошим доходом в возрасте от 18 до 24 лет. Среди опрошенных россиян таких 15 %.

Чем старше становится человек, тем больше вероятность того, что он предложит вам в подарок банку маринованных огурцов. По результатам  исследования, каждый десятый опрошенный делает заготовки с целью «отдать кому-нибудь».

Больше всего заготовок делают в сёлах и деревнях – там консервируют урожай 93 % жителей. В 70 % случаев этим занимаются женщины в возрасте от 45 лет.

На вопрос «Зачем?» респонденты ВЦИОМ отвечали, что заготовки – это вкусно, полезно (если сравнивать с товарами из магазина) и экономно.

Удовольствие от консервации получает 17 % опрошенных, а 15 % солить помидоры и варить компот бежит по привычке.  

Самые популярные виды продуктов для заготовок по-прежнему огурцы и помидоры (70 %), на втором месте капуста (32 %), третью позицию делят ягоды и перец (23 %). Только 16 % россиян берётся солить грибы.

Примечательно, что 12 % опрошенных не выращивают овощи и фрукты для заготовок, а покупают их в магазинах.

Съесть все запасы за зиму получается у большинства (58 %), у других ценителей домашних заготовок, как правило, остаётся около половины запасов.

Напомним, 12 октября Сиб.фм писал про опрос о смертной казни. 

 

Полина Кузнецова

Теги: опросы овощи заготовки

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