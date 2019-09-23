Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

фото с сайта pixabay.com

Незадолго до празднования Нового года многие из нас планируют похудеть; как заставить себя заниматься спортом – в советах от Сиб.фм.

Не хотите заниматься спортом? Как заставить себя пойти в спортзал, чтобы привести фигуру в норму?

Вы будете удивлены, но не нужно заставлять себя заниматься спортом через силу. Просто то, что вы делаете, не вдохновляет вас. Вам не нравится заниматься фитнесом или силовыми видами спорта? Попробуйте ходить на теннис. Возможно, вам просто нужно пересмотреть своё отношение к спорту. Замените бег скандинавской ходьбой, каратэ – дзюдо, фигурное катание – плаванием. И так далее.

Экспериментируйте. Рано или поздно вы найдёте именно то, ради чего вы будете бросать коллег и друзей и бежать в спортзал.

Кроме того, нужно найти мотивацию. Сбросить 5-15 килограммов, это, конечно, хороший повод для похода в спортзал, но нужно всё-таки решить для себя – вам это нужно прямо невмоготу или всё же можно сбросить вес не к Новому году, а, например, к 1 мая, июня и так далее.

Не нужно отдаваться занятиям на 100 %, лучше делать это с небольшой ленцой, скажем, на 70 %. Всегда завершайте тренировки на пике, чтобы сохранить настрой и вдохновить себя на следующую тренировку. И самое главное – никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Напомним, 2 сентября Сиб.фм рассказал, как перестать ругаться с людьми.