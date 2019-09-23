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Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

Рубрика: общество

18.10.2019 06:44

фото с сайта pixabay.com

Незадолго до празднования Нового года многие из нас планируют похудеть; как заставить себя заниматься спортом – в советах от Сиб.фм.

Не хотите заниматься спортом? Как заставить себя пойти в спортзал, чтобы привести фигуру в норму?

Вы будете удивлены, но не нужно заставлять себя заниматься спортом через силу. Просто то, что вы делаете, не вдохновляет вас. Вам не нравится заниматься фитнесом или силовыми видами спорта? Попробуйте ходить на теннис. Возможно, вам просто нужно пересмотреть своё отношение к спорту. Замените бег скандинавской ходьбой, каратэ – дзюдо, фигурное катание – плаванием. И так далее.

Экспериментируйте. Рано или поздно вы найдёте именно то, ради чего вы будете бросать коллег и друзей и бежать в спортзал.

Кроме того, нужно найти мотивацию. Сбросить 5-15 килограммов, это, конечно, хороший повод для похода в спортзал, но нужно всё-таки решить для себя – вам это нужно прямо невмоготу или всё же можно сбросить вес не к Новому году, а, например, к 1 мая, июня и так далее.

Не нужно отдаваться занятиям на 100 %, лучше делать это с небольшой ленцой, скажем, на 70 %. Всегда завершайте тренировки на пике, чтобы сохранить настрой и вдохновить себя на следующую тренировку. И самое главное – никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Напомним, 2 сентября Сиб.фм рассказал, как перестать ругаться с людьми. 

Анатолий Якимов

Теги: спорт советы Лайфхак

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ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: снег, дождь и снова снег

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

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вчера 20:41 Политика 0 Коммент.

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вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Чугунные люки могут исчезнуть с улиц Новосибирска

вчера 18:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

вчера 17:56 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

В Минтрансе заявили об убыточности метрополитена

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

вчера 16:11 Хроника 0 Коммент.

Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Новосибирск

вчера 16:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Спартак»

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

вчера 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

вчера 14:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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