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Лайфхак дня: как приучить себя вставать рано

Рубрика: общество

16.10.2019 06:45

Фото с сайта pixabay.com

Впереди сложный день, будильник прозвенел, а вставать не хочется; что нужно сделать, чтобы по утрам просыпаться рано и быть бодрым в течение дня, в совете от Сиб.фм.

Многие из нас не любят вставать по утрам. А ведь народная мудрость гласит: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». И действительно, однажды рано проснувшись, вы начинаете осознавать, что дел за день переделано много, а ещё и время осталось на хобби и другие занятия. Так как приучить себя вставать рано?

Во-первых, нужно определиться со временем, когда именно вам нужно вставать, от этого будет зависеть время, когда нужно отправляться в кровать. Для полноценного и качественного сна взрослому человеку нужно не менее 7-8 часов.

Во-вторых, нужно поставить цель, ради которой вы будете просыпаться рано. Психологи советуют выбрать как минимум три цели: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. При этом по достижении намеченной цели нужно ставить новую.

В третьих, нужно придумать ритуалы перед сном и после пробуждения. Вечером можно почитать книгу, что-нибудь связать или же поиграть с детьми. А утром сделайте зарядку, выпейте любимый напиток. Ни в коем случае не ставьте несколько будильников. Приучите себя вставать по одному-единственному сигналу.

Напомним, 15 октября Сиб.фм рассказал, как сохранить энергию и силу после рабочего дня.

Анатолий Якимов

Теги: советы Лайфхак Польза утро

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

В Центральном парке Новосибирска «законсервируют» фонтан

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

НГУ вошёл в тройку лучших вузов Восточной Европы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 16 октября: дожди с утра до вечера

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как приучить себя вставать рано

сегодня 06:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 16 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых популярных железнодорожных маршрутов из Новосибирска

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Ребёнка госпитализировали после ДТП в Новосибирске

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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