Лайфхак дня: как приучить себя вставать рано

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Лайфхак дня: как приучить себя вставать раноРубрика: общество
16.10.2019 06:45
Фото с сайта pixabay.com
Впереди сложный день, будильник прозвенел, а вставать не хочется; что нужно сделать, чтобы по утрам просыпаться рано и быть бодрым в течение дня, в совете от Сиб.фм.
Многие из нас не любят вставать по утрам. А ведь народная мудрость гласит: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». И действительно, однажды рано проснувшись, вы начинаете осознавать, что дел за день переделано много, а ещё и время осталось на хобби и другие занятия. Так как приучить себя вставать рано?
Во-первых, нужно определиться со временем, когда именно вам нужно вставать, от этого будет зависеть время, когда нужно отправляться в кровать. Для полноценного и качественного сна взрослому человеку нужно не менее 7-8 часов.
Во-вторых, нужно поставить цель, ради которой вы будете просыпаться рано. Психологи советуют выбрать как минимум три цели: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. При этом по достижении намеченной цели нужно ставить новую.
В третьих, нужно придумать ритуалы перед сном и после пробуждения. Вечером можно почитать книгу, что-нибудь связать или же поиграть с детьми. А утром сделайте зарядку, выпейте любимый напиток. Ни в коем случае не ставьте несколько будильников. Приучите себя вставать по одному-единственному сигналу.
Напомним, 15 октября Сиб.фм рассказал, как сохранить энергию и силу после рабочего дня.
Анатолий Якимов
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