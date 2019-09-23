Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

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Лайфхак дня: как всё успеть за выходныеРубрика: общество
19.10.2019 06:44
фото с сайта pixabay.com
Впереди два выходных дня, на которые запланирована масса дел; как сделать всё запланированное – в совете дня от Сиб.фм.
Суббота и воскресенье для многих загружены так, что в понедельник, придя на работу, вы просто наслаждаетесь отдыхом. А некоторые, наоборот, не успевают сделать ничего из запланированного. Как всё успеть и не устать?
Во-первых, нужно составить список дел. При этом два-три обязательных к исполнению занесите в отдельный список. Кроме того, часть запланированного переложите на близких: дети могут перемыть посуду, приготовить еду, навести порядок в своих комнатах.
Во-вторых, планируя день, оставляйте промежутки между задачами. Это позволит вам уложиться в тайминг, если не успеваете, или заняться полезным делом, если закончите раньше.
В-третьих, обязательно выделите время на общение с семьёй или хобби. Близкие люди будут вас вдохновлять на свершение новых подвигов, а любимое занятие позволит расслабиться и насладится выходными.
И, наконец, не расстраивайтесь, если вы чего-то не успели. Это не говорит о том, что вы неспособны что-то сделать, просто обстоятельства сложились именно так.
Напомним, 11 октября Сиб.фм рассказал о том, как побороть утреннее похмелье.
Анатолий Якимов
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