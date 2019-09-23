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Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

Рубрика: общество

19.10.2019 06:44

фото с сайта pixabay.com

Впереди два выходных дня, на которые запланирована масса дел; как сделать всё запланированное – в совете дня от Сиб.фм.

Суббота и воскресенье для многих загружены так, что в понедельник, придя на работу, вы просто наслаждаетесь отдыхом. А некоторые, наоборот, не успевают сделать ничего из запланированного. Как всё успеть и не устать?

Во-первых, нужно составить список дел. При этом два-три обязательных к исполнению занесите в отдельный список. Кроме того, часть запланированного переложите на близких: дети могут перемыть посуду, приготовить еду, навести порядок в своих комнатах.

Во-вторых, планируя день, оставляйте промежутки между задачами. Это позволит вам уложиться в тайминг, если не успеваете, или заняться полезным делом, если закончите раньше.

В-третьих, обязательно выделите время на общение с семьёй или хобби. Близкие люди будут вас вдохновлять на свершение новых подвигов, а любимое занятие позволит расслабиться и насладится выходными.

И, наконец, не расстраивайтесь, если вы чего-то не успели. Это не говорит о том, что вы неспособны что-то сделать, просто обстоятельства сложились именно так.

Напомним, 11 октября Сиб.фм рассказал о том, как побороть утреннее похмелье.

 

Анатолий Якимов

Теги: советы Лайфхак

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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