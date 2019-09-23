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Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

Рубрика: проиcшествия

15.10.2019 12:02

ФОТО С САЙТА ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Мэр Абакана Николай Булакин, руководивший городом 24 года подряд, скончался 14 октября в результате ДТП; новосибирский градоначальник Анатолий Локоть поделился воспоминаниями о коллеге. 

Глава Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким, а также жителям Абакана в связи с трагическим уходом из жизни Николая Булакина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии сибирской столицы. 

«Мы вместе работали в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. К опыту работы Николая Генриховича на посту главы города всегда прислушивались коллеги, его мнение имело вес в межмуниципальном сообществе и учитывалось при принятии коллегиальных решений, направленных на развитие местного самоуправления», – говорится в тексте соболезнования за подписью Анатолия Локтя. 

Мэр подчеркнул, что гибель коллеги стала большой потерей.

В последний раз Николай Булакин был избран мэром Абакана в 2018 году, за него отдали свои голоса 77,6 % избирателей.

Напомним, 14 октября Сиб.фм сообщал о гибели мэра Абакана в ДТП.

Мария Машанова

Теги: соболезнования Новосибирская область Локоть Анатолий

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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