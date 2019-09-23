Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

ФОТО С САЙТА ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Мэр Абакана Николай Булакин, руководивший городом 24 года подряд, скончался 14 октября в результате ДТП; новосибирский градоначальник Анатолий Локоть поделился воспоминаниями о коллеге.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким, а также жителям Абакана в связи с трагическим уходом из жизни Николая Булакина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии сибирской столицы.

«Мы вместе работали в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. К опыту работы Николая Генриховича на посту главы города всегда прислушивались коллеги, его мнение имело вес в межмуниципальном сообществе и учитывалось при принятии коллегиальных решений, направленных на развитие местного самоуправления», – говорится в тексте соболезнования за подписью Анатолия Локтя.

Мэр подчеркнул, что гибель коллеги стала большой потерей.

В последний раз Николай Булакин был избран мэром Абакана в 2018 году, за него отдали свои голоса 77,6 % избирателей.

Напомним, 14 октября Сиб.фм сообщал о гибели мэра Абакана в ДТП.