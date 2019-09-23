«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

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«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской областиРубрика: общество, проиcшествия
15.10.2019 13:57
фото с сайта pixabay.com
Директор два с половиной года переводила зарплату охраннику, которого никто ни разу не видел.
В Омской области прокуратура раскрыла таинственное дело: несколько лет «сторож-невидимка» охранял детский сад и получал за это деньги. Информация появилась на сайте прокуратуры региона.
Как установили правоохранители, с августа 2016 года по февраль 2019 года бывший директор «Желанновского детского сада» переводила деньги фиктивно устроенному сторожу, а также заполняла за него табели учёта рабочего времени. За весь указанный период женщина перевела «призраку» 300 тысяч рублей, которые затем вернулись уже на личный счёт директора.
Суд приговорил мошенницу к трём годам лишения свободы условно.
Напомним, 28 сентября воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку.
Никита Минин
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