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«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

Рубрика: общество, проиcшествия

15.10.2019 13:57

фото с сайта pixabay.com

Директор два с половиной года переводила зарплату охраннику, которого никто ни разу не видел.

В Омской области прокуратура раскрыла таинственное дело: несколько лет «сторож-невидимка» охранял детский сад и получал за это деньги. Информация появилась на сайте прокуратуры региона.

Как установили правоохранители, с августа 2016 года по февраль 2019 года бывший директор «Желанновского детского сада» переводила деньги фиктивно устроенному сторожу, а также заполняла за него табели учёта рабочего времени. За весь указанный период женщина перевела «призраку» 300 тысяч рублей, которые затем вернулись уже на личный счёт директора.

Суд приговорил мошенницу к трём годам лишения свободы условно.

Напомним, 28 сентября воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку. 

 

Никита Минин

Теги: мошенничество Омская область

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сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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