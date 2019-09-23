«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

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В Томской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 20 женщин и подростков; по версии следствия, преступления житель Стрежевого совершал на протяжении 30 лет.

Эти преступления не имеют срока давности. Сексуальный маньяк терроризировал маленький городок Стрежевой в Томской области, по разным версиям, от 15 до 30 лет, но люди молчали и боялись кому-либо рассказать о происходящем.

В редакцию Сиб.фм обратились женщины, которые в подростковом возрасте столкнулись лицом к лицу с маньяком-насильником. Сейчас они вышли замуж, у них свои семьи и дети, но воспоминания о городе, из которого они уехали, до сих пор преследуют.

«В полиции меня отправили домой»

Даше сейчас 32. Она живёт в Москве, куда переехала, чтобы начать новую жизнь. Но новости о поимке подозреваемого в изнасилованиях в Стрежевом добрались и до столицы России. Призраки прошлого побудили её рассказать свою историю:

«Со мной это случилось в 2003 году. Мне было всего 16 лет. Как сейчас помню, тогда насильник был одет в светло-серую или светло-бежевую куртку, чёрную шапку, вельветовые брюки и кроссовки. Он натянул мне шапку на голову, почти до подбородка, поэтому я ничего не видела. Помню только, что у него были с собой нож и фонарик. Сразу после этого пошла в полицию – там меня отправили домой. Сказали: «Зачем тебе это надо? Это очень неприятная процедура». Позже я вместе с подругой, которая тоже оказалась жертвой изнасилования за несколько месяцев до меня, и друзьями из прокуратуры начала по вечерам ездить на машине по городу и высматривать его. Друзья эти были одеты во всё гражданское, никто ничего не знал про наши вылазки.

Через два-три дня эта подруга пришла ко мне, и сказала, что этот насильник подкараулил её около дома и пригрозил, чтобы мы прекратили его искать. "Не рыпайся. И Даше это передай, иначе я вас зарежу".

Она, разумеется, испугалась. А я ещё подумала: откуда он мог узнать о том, что мы его ищем? И откуда ему известно моё имя? Когда увидела его в новостях, ничуть не удивилась, он же бывший мент. Вот всё и сошлось. После всей этой истории я видела подозреваемого мужчину в кафе, где подрабатывала тогда. Он туда приходил за кофе. Обыкновенный человек, ничем не примечательный. Сейчас уже сложно сказать, он это или нет. Остаётся надеяться, что правоохранители задержали правильного человека».

«У меня даже шрам остался»

Юлия тоже переехала из Стрежевого. Как признаётся женщина, даже сейчас вспоминать события 2005 года ей неприятно. Но рассказать об этом она хочет, чтобы помочь другим девушкам начать говорить. Ведь за преступление человек должен понести наказание, но этого не произойдёт, если пострадавший будет бояться сообщить об этом.

«Такое не забудешь. Даже если постараешься. Мне тогда было 17 лет. Я ночевала у подруги. Посреди ночи мы поссорились из-за какого-то пустяка, и я пошла домой одна. Я помню, что это было начало ноября, на улице лежал снег. Я была одета по-зимнему. Почти уже дошла до дома, когда парни из проезжающей мимо машины предложили подвезти. Я отказалась. Понятное дело, испугалась их, начала идти быстрее. И тут кто-то обхватывает меня сзади, начинает обнимать. Меня застали врасплох, потому что я даже не слышала, как он подошёл. Я стала вырываться и кричать, а он мне: «Заткнись!». Внезапно я ослабела и упала на колени. Мужчина этого явно не ожидал. И тут из-за поворота снова появилась та машина с парнями. Они поинтересовались, не нужна ли мне помощь. Увидев их, насильник бросился бежать. Я сначала погналась за ним, готова была убить его, но потом решила побыстрее добраться до дома.

Когда я пришла домой, то обнаружила, что вся в крови. Весь белый пуховик, всё стало красным. И тут поняла, что он воткнул мне нож в руку, когда я пыталась вырваться. У меня до сих пор остался шрам.

В полицию я не стала обращаться. Боялась, что родители накажут. Знали только две мои самые лучшие подруги. Я потом ещё месяц тесак с собой в сумке носила, боялась выходить одна на улицу».

«Он очень жестокий человек»

Корреспонденту Сиб.фм также удалось связаться с бывшими коллегами мужчины, которого правоохранители подозревают в этих изнасилованиях:

«Работали в одно время в милиции. Очень жестокий человек. Лично видел, как он избивал резиновой палкой задержанного за незначительное правонарушение только за то, что он сказал что-то против или не выполнил какое-то мелкое требование», – так о нём отзывается сотрудник полиции, пожелавший остаться анонимным.

«По работе сталкивался с ним. Раз в год он к нам с комиссией приезжал, с проверкой. Человек был противный в плане работы, всегда докапывался, пытался что-то нарыть. Через него многое решалось, кто будет работать в компании, а кто нет. При общении всегда улыбался, пытался шутить», – рассказывает сотрудник «Томскнефти», где подозреваемый работал последние годы.

Как понять, что перед вами потенциальный насильник детей?

Составить психологический портрет человека, способного на такие зверства, очень сложно. Тем не менее, эксперты называют некоторые характерные черты потенциального преступника.

По словам новосибирского специалиста по судебно-психологической экспертизе Натальи Фромм, насильники подростков и детей, как правило, делятся на два типа.

«Первых отличить очень сложно, так как они сильно шифруются и тщательно готовятся совершить задуманное. Начинается всё с ближайшего окружения: соблазнение племянников, детей, своих или приёмных, и так далее. Проявляют свой интерес они через поглаживания, объятия. Причём всё это происходит тет-а-тет. На публике они, наоборот, могут вести себя с жертвами холодно и пренебрежительно», – говорит Наталья Фромм.

Второй тип, по её словам, – более активный. Они нападают и насилуют подростков, чтобы таким образом разобраться с собственными комплексами: проблемами с потенцией, самооценкой или женщинами.

«Когда насильники овладевают детьми, они начинают чувствовать себя значимыми. Мужчины как бы говорят: "Я тут главный". В обычной жизни такие люди ведут себя часто агрессивно, демонстрируют всем свое пренебрежительное отношение к женщинам. От них можно услышать фразы вроде "все бабы – дуры": так насильники защищают себя и объясняют свои проблемы с противоположным полом. Ещё нередко они отпускают шутки на сексуальную тему и строят из себя мачо: это тоже часть защиты», – объяснила специалист.

Наталья Фромм добавляет: есть типажи, сочетающие в себе первый и второй типы.

«Когда мужчина начинает испытывать сексуальное влечение к кому-то из близкого круга, но его тормозят моральные принципы. Тогда он выходит на улицу и начинает нападать на детей и подростков там», – отметила эксперт.

Напомним, 14 октября стало известно, как друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области.