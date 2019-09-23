5 баллов
+11
64.25 70.85
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

сегодня 16:25 Хроника 0 Коммент.

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

сегодня 12:32 Общество 1 Коммент.

Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

Рубрика: общество, проиcшествия

15.10.2019 15:43

фото Pixabay.com, видео Mash/Следственный комитет

В Томской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 20 женщин и подростков; по версии следствия, преступления житель Стрежевого совершал на протяжении 30 лет.

Эти преступления не имеют срока давности. Сексуальный маньяк терроризировал маленький городок Стрежевой в Томской области, по разным версиям, от 15 до 30 лет, но люди молчали и боялись кому-либо рассказать о происходящем.

В редакцию Сиб.фм обратились женщины, которые в подростковом возрасте столкнулись лицом к лицу с маньяком-насильником. Сейчас они вышли замуж, у них свои семьи и дети, но воспоминания о городе, из которого они уехали, до сих пор преследуют.

«В полиции меня отправили домой»

Даше сейчас 32. Она живёт в Москве, куда переехала, чтобы начать новую жизнь. Но новости о поимке подозреваемого в изнасилованиях в Стрежевом добрались и до столицы России. Призраки прошлого побудили её рассказать свою историю:

«Со мной это случилось в 2003 году. Мне было всего 16 лет. Как сейчас помню, тогда насильник был одет в светло-серую или светло-бежевую куртку, чёрную шапку, вельветовые брюки и кроссовки. Он натянул мне шапку на голову, почти до подбородка, поэтому я ничего не видела. Помню только, что у него были с собой нож и фонарик. Сразу после этого пошла в полицию – там меня отправили домой. Сказали: «Зачем тебе это надо? Это очень неприятная процедура». Позже я вместе с подругой, которая тоже оказалась жертвой изнасилования за несколько месяцев до меня, и друзьями из прокуратуры начала по вечерам ездить на машине по городу и высматривать его. Друзья эти были одеты во всё гражданское, никто ничего не знал про наши вылазки.

Через два-три дня эта подруга пришла ко мне, и сказала, что этот насильник подкараулил её около дома и пригрозил, чтобы мы прекратили его искать. "Не рыпайся. И Даше это передай, иначе я вас зарежу". 

Она, разумеется, испугалась. А я ещё подумала: откуда он мог узнать о том, что мы его ищем? И откуда ему известно моё имя? Когда увидела его в новостях, ничуть не удивилась, он же бывший мент. Вот всё и сошлось. После всей этой истории я видела подозреваемого мужчину в кафе, где подрабатывала тогда. Он туда приходил за кофе. Обыкновенный человек, ничем не примечательный. Сейчас уже сложно сказать, он это или нет. Остаётся надеяться, что правоохранители задержали правильного человека».

«У меня даже шрам остался»

Юлия тоже переехала из Стрежевого. Как признаётся женщина, даже сейчас вспоминать события 2005 года ей неприятно. Но рассказать об этом она хочет, чтобы помочь другим девушкам начать говорить. Ведь за преступление человек должен понести наказание, но этого не произойдёт, если пострадавший будет бояться сообщить об этом.

«Такое не забудешь. Даже если постараешься. Мне тогда было 17 лет. Я ночевала у подруги. Посреди ночи мы поссорились из-за какого-то пустяка, и я пошла домой одна. Я помню, что это было начало ноября, на улице лежал снег. Я была одета по-зимнему. Почти уже дошла до дома, когда парни из проезжающей мимо машины предложили подвезти. Я отказалась. Понятное дело, испугалась их, начала идти быстрее. И тут кто-то обхватывает меня сзади, начинает обнимать. Меня застали врасплох, потому что я даже не слышала, как он подошёл. Я стала вырываться и кричать, а он мне: «Заткнись!». Внезапно я ослабела и упала на колени. Мужчина этого явно не ожидал. И тут из-за поворота снова появилась та машина с парнями. Они поинтересовались, не нужна ли мне помощь. Увидев их, насильник бросился бежать. Я сначала погналась за ним, готова была убить его, но потом решила побыстрее добраться до дома.

Когда я пришла домой, то обнаружила, что вся в крови. Весь белый пуховик, всё стало красным. И тут поняла, что он воткнул мне нож в руку, когда я пыталась вырваться. У меня до сих пор остался шрам.

В полицию я не стала обращаться. Боялась, что родители накажут. Знали только две мои самые лучшие подруги. Я потом ещё месяц тесак с собой в сумке носила, боялась выходить одна на улицу».

«Он очень жестокий человек»

Корреспонденту Сиб.фм также удалось связаться с бывшими коллегами мужчины, которого правоохранители подозревают в этих изнасилованиях:

«Работали в одно время в милиции. Очень жестокий человек. Лично видел, как он избивал резиновой палкой задержанного за незначительное правонарушение только за то, что он сказал что-то против или не выполнил какое-то мелкое требование», – так о нём отзывается сотрудник полиции, пожелавший остаться анонимным.

«По работе сталкивался с ним. Раз в год он к нам с комиссией приезжал, с проверкой. Человек был противный в плане работы, всегда докапывался, пытался что-то нарыть. Через него многое решалось, кто будет работать в компании, а кто нет. При общении всегда улыбался, пытался шутить», – рассказывает сотрудник «Томскнефти», где подозреваемый работал последние годы.

Как понять, что перед вами потенциальный насильник детей?

Составить психологический портрет человека, способного на такие зверства, очень сложно. Тем не менее, эксперты называют некоторые характерные черты потенциального преступника.

По словам новосибирского специалиста по судебно-психологической экспертизе Натальи Фромм, насильники подростков и детей, как правило, делятся на два типа.

«Первых отличить очень сложно, так как они сильно шифруются и тщательно готовятся совершить задуманное. Начинается всё с ближайшего окружения: соблазнение племянников, детей, своих или приёмных, и так далее. Проявляют свой интерес они через поглаживания, объятия. Причём всё это происходит тет-а-тет. На публике они, наоборот, могут вести себя с жертвами холодно и пренебрежительно», – говорит Наталья Фромм.

Второй тип, по её словам, – более активный. Они нападают и насилуют подростков, чтобы таким образом разобраться с собственными комплексами: проблемами с потенцией, самооценкой или женщинами.

«Когда насильники овладевают детьми, они начинают чувствовать себя значимыми. Мужчины как бы говорят: "Я тут главный". В обычной жизни такие люди ведут себя часто агрессивно, демонстрируют всем свое пренебрежительное отношение к женщинам. От них можно услышать фразы вроде "все бабы – дуры": так насильники защищают себя и объясняют свои проблемы с противоположным полом. Ещё нередко они отпускают шутки на сексуальную тему и строят из себя мачо: это тоже часть защиты», – объяснила специалист. 

Наталья Фромм добавляет: есть типажи, сочетающие в себе первый и второй типы.

«Когда мужчина начинает испытывать сексуальное влечение к кому-то из близкого круга, но его тормозят моральные принципы. Тогда он выходит на улицу и начинает нападать на детей и подростков там», – отметила эксперт.

Напомним, 14 октября стало известно, как друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области.

Никита Минин

Теги: Томская область изнасилование

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Рыба перестала водиться, исчезли бобры»: отходы аэропорта Толмачёво льются в реку

сегодня 16:25 Хроника 0 Коммент.

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Не рыпайся, а то зарежу»: жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер грозит перебросить природные пожары на населённые пункты Новосибирской области

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачественного маникюра

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

«Мёртвые души» охраняли детский сад в Омской области

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кто дарит солёные огурцы? Социологи составили портрет любителя домашних заготовок

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Остаться в живых: новосибирец застрял на острове в Оби

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

«За премией Дарвина едет»: хитрый велосипедист удивил новосибирцев

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео

сегодня 12:32 Общество 1 Коммент.

Новосибирские железнодорожники заплатят штраф за переезды без освещения и разметки

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Локоть рассказал, как работал с погибшим в ДТП главой Абакана

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на ночных дрифтеров

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщением

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Объявлен очередной аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее
Image
19.10.2016

Многоликое пальто: от жилета до бушлата

Девять моделей пал...

Читать далее
Image
28.09.2016

Прогноз на веру

Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...

Читать далее
Image
14.09.2016

Гражданки мира

Зачем люди из Сибири оканчивают иностранные университеты, и ско...

Читать далее

Новости по теме

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области вчера 16:38 В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей 13.10.2019

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль