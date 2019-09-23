НГУ вошёл в тройку лучших вузов Восточной Европы

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НГУ вошёл в тройку лучших вузов Восточной ЕвропыРубрика: общество
16.10.2019 07:22
фото из архива Сиб.фм
Новосибирский государственный университет оказался на третьей строчке рейтинга; ему удалось обогнать 347 учебных заведений.
НГУ расположился на третьем месте среди лучших вузов развивающейся Европы и Центральной Азии. По сравнению с прошлым годом университет потерял одну позицию: в 2018 году он располагался на второй строчке. Рейтинг опубликован на официальном сайте британской компании Quacquarelli Symonds. На первом месте оказался МГУ, а серебряным призёром стал СПбГУ.
Всего в топ, который составляется уже шестой год подряд, попали 350 учебных заведений. Примечательно, что 105 из них – российские.
В первой сотне также оказался Новосибирский государственный технический университет: он расположился на 92 месте рейтинга. Это на 10 строчек хуже его результата в прошлом году.
Напомним, в середине августа НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира.
Никита Минин
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