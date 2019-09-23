Новосибирск: события 15 октября

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Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области
Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск: события 15 октябряРубрика: общество
15.10.2019 06:01
Фото из архива Сиб.фм
Вторник в Новосибирске обещает быть насыщенным; состоится несколько важных общественных и политических событий.
Устав нуждается в доработке
В мэрии Новосибирска состоятся общественные слушания по внесению изменений в Устав города. По мнению инициативной группы, изменения необходимы, чтобы город продолжал оставаться оплотом демократии в России. Начало в 11:00 в большом зале мэрии.
Теплоэнергетика будущего
В 11:00 по адресу ул. Фрунзе, 5 офис 545 состоится пресс-конференция, на которой будет обсуждаться вопрос повышение экологичности и эффективности работы ТЭЦ Новосибирска и Новосибирской области.
Академгородок 2:0
В 14:00 по адресу ул. Фрунзе, 5 офис 545 состоится пресс-конференция, на которой министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков расскажут о развитии пространственного и инфраструктурного развития территории Академгородка 2.0.
Трудовой десант
В 14:00 в Дзержинском районе пройдет осенний этап ежегодной акции "Трудовой десант". Волонтеров ждут пожилые люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Бойцы волонтерских отрядов будут помогать пожилым людям, обратившимся в отдел социальной поддержки населения администрации Дзержинского района. Акция стартует по адресу: проспект Дзержинского, 42а.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Более шести миллиардов рублей возвратили новосибирцам с начала года
Четыре руководителя ЗСЖД предстанут перед судом в Новосибирске за взятки
За долги по алиментам житель Новосибирской области может лишиться недвижимости
Лесные пожары не являются причиной грязного воздуха в Новосибирской области
Новосибирские единороссы и «Союз пенсионеров России» заключили соглашение
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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