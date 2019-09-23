Новосибирск: события 15 октября

Фото из архива Сиб.фм

Вторник в Новосибирске обещает быть насыщенным; состоится несколько важных общественных и политических событий.

Устав нуждается в доработке

В мэрии Новосибирска состоятся общественные слушания по внесению изменений в Устав города. По мнению инициативной группы, изменения необходимы, чтобы город продолжал оставаться оплотом демократии в России. Начало в 11:00 в большом зале мэрии.

Теплоэнергетика будущего

В 11:00 по адресу ул. Фрунзе, 5 офис 545 состоится пресс-конференция, на которой будет обсуждаться вопрос повышение экологичности и эффективности работы ТЭЦ Новосибирска и Новосибирской области.

Академгородок 2:0

В 14:00 по адресу ул. Фрунзе, 5 офис 545 состоится пресс-конференция, на которой министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков расскажут о развитии пространственного и инфраструктурного развития территории Академгородка 2.0.

Трудовой десант

В 14:00 в Дзержинском районе пройдет осенний этап ежегодной акции "Трудовой десант". Волонтеров ждут пожилые люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Бойцы волонтерских отрядов будут помогать пожилым людям, обратившимся в отдел социальной поддержки населения администрации Дзержинского района. Акция стартует по адресу: проспект Дзержинского, 42а.